Cor e número da sorte de hoje (30 de janeiro): os signos ganham clareza para estudar, planejar e avançar com mais segurança

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09:00
Nesta sexta-feira, dia 30 de janeiro, os signos sentem a necessidade de agir com mais estratégia e menos improviso. É um momento que recompensa foco, disciplina e maturidade emocional. A cor e o número da sorte ajudam a alinhar energia mental e estabilidade prática, evitando desgastes desnecessários ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: A estabilidade financeira começa a dar sinais de melhora, o que traz mais segurança emocional. No trabalho, sua capacidade de lidar com várias tarefas chama atenção, mas evite assumir mais do que pode.
Cor da sorte: Cinza escuro
Número da sorte: 22
Touro: O dia pede paciência com assuntos financeiros e imobiliários, já que nem tudo flui no ritmo desejado. No trabalho, seguir um plano estruturado ajuda a manter o foco e evitar frustrações.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 9
Gêmeos: Resolver conflitos exige diálogo e disposição para ouvir o outro lado. Com a mente mais calma, você consegue melhorar o rendimento nos estudos e organizar melhor as ideias.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 1
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Câncer: Questões familiares despertam emoções profundas e pedem mais acolhimento. Pensar no futuro financeiro com responsabilidade ajuda a reduzir inseguranças.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 6
Leão: Evite riscos financeiros e decisões impulsivas hoje. Com mais paciência e atenção à rotina, você consegue organizar estudos e projetos com mais clareza.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 7
Virgem: O dia pode trazer certa dificuldade de concentração, mas não desanime. Ajustar expectativas e cuidar do emocional ajuda a melhorar tanto o trabalho quanto os estudos.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 9
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Libra: Organização e método são seus maiores aliados hoje. Mesmo com pequenas preocupações financeiras, manter o equilíbrio emocional ajuda tudo a fluir melhor.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 5
Escorpião: A sensação de estagnação pode incomodar, mas é um dia de manter constância, não de forçar resultados. Com paciência, você evita desgastes desnecessários.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 8
Sagitário: Mudanças no ambiente familiar despertam reflexões importantes. Ajustar gastos e manter o foco nos estudos evita arrependimentos futuros.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 2
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Capricórnio: O dia favorece reconhecimento profissional e bons resultados acadêmicos. Mesmo com incertezas financeiras, sua disciplina faz diferença.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 8
Aquário: Avanços importantes acontecem quando você confia nas próprias decisões. Estudos e projetos ganham mais consistência ao longo do dia.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 7
Peixes: O momento pede mais paciência, especialmente em questões emocionais e profissionais. Com esforço contínuo, você consegue superar obstáculos nos estudos.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 11