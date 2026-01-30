Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (30 de janeiro): os signos ganham clareza para estudar, planejar e avançar com mais segurança

O dia favorece concentração, escolhas conscientes e decisões que pensam no médio e longo prazo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta-feira, dia 30 de janeiro, os signos sentem a necessidade de agir com mais estratégia e menos improviso. É um momento que recompensa foco, disciplina e maturidade emocional. A cor e o número da sorte ajudam a alinhar energia mental e estabilidade prática, evitando desgastes desnecessários ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - Quando a ansiedade perde força, tudo começa a se organizar para esses 3 signos a partir desta sexta-feira (30 de janeiro)

Quando a ansiedade perde força, tudo começa a se organizar para esses 3 signos a partir desta sexta-feira (30 de janeiro)

Imagem - O universo decide abençoar Touro, Câncer, Escorpião e Peixes e traz um alívio inesperado hoje (30 de janeiro)

O universo decide abençoar Touro, Câncer, Escorpião e Peixes e traz um alívio inesperado hoje (30 de janeiro)

Imagem - Conversas inesperadas mexem com tudo hoje (30 de janeiro) e os signos percebem verdades que não podem mais ignorar

Conversas inesperadas mexem com tudo hoje (30 de janeiro) e os signos percebem verdades que não podem mais ignorar

Áries: A estabilidade financeira começa a dar sinais de melhora, o que traz mais segurança emocional. No trabalho, sua capacidade de lidar com várias tarefas chama atenção, mas evite assumir mais do que pode.

Cor da sorte: Cinza escuro

Número da sorte: 22

Touro: O dia pede paciência com assuntos financeiros e imobiliários, já que nem tudo flui no ritmo desejado. No trabalho, seguir um plano estruturado ajuda a manter o foco e evitar frustrações.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

Gêmeos: Resolver conflitos exige diálogo e disposição para ouvir o outro lado. Com a mente mais calma, você consegue melhorar o rendimento nos estudos e organizar melhor as ideias.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 1

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Câncer: Questões familiares despertam emoções profundas e pedem mais acolhimento. Pensar no futuro financeiro com responsabilidade ajuda a reduzir inseguranças.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 6

Leão: Evite riscos financeiros e decisões impulsivas hoje. Com mais paciência e atenção à rotina, você consegue organizar estudos e projetos com mais clareza.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 7

Virgem: O dia pode trazer certa dificuldade de concentração, mas não desanime. Ajustar expectativas e cuidar do emocional ajuda a melhorar tanto o trabalho quanto os estudos.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 9

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: Organização e método são seus maiores aliados hoje. Mesmo com pequenas preocupações financeiras, manter o equilíbrio emocional ajuda tudo a fluir melhor.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 5

Escorpião: A sensação de estagnação pode incomodar, mas é um dia de manter constância, não de forçar resultados. Com paciência, você evita desgastes desnecessários.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 8

Sagitário: Mudanças no ambiente familiar despertam reflexões importantes. Ajustar gastos e manter o foco nos estudos evita arrependimentos futuros.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: O dia favorece reconhecimento profissional e bons resultados acadêmicos. Mesmo com incertezas financeiras, sua disciplina faz diferença.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 8

Aquário: Avanços importantes acontecem quando você confia nas próprias decisões. Estudos e projetos ganham mais consistência ao longo do dia.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Peixes: O momento pede mais paciência, especialmente em questões emocionais e profissionais. Com esforço contínuo, você consegue superar obstáculos nos estudos.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 11

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Sessão da Tarde exibe filme com vilões clássicos da Disney nesta sexta-feira (30 de janeiro)

Sessão da Tarde exibe filme com vilões clássicos da Disney nesta sexta-feira (30 de janeiro)
Imagem - Como é a mansão onde Sabrina Sato vai fazer festão de 45 anos, com vista deslumbrante e aluguel de R$ 80 mil

Como é a mansão onde Sabrina Sato vai fazer festão de 45 anos, com vista deslumbrante e aluguel de R$ 80 mil
Imagem - Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra

Como é o apartamento de R$ 2 milhões de Wagner Moura em prédio histórico em frente ao Farol da Barra

MAIS LIDAS

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
01

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
02

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Aposta da Bahia ganha quase R$ 5 milhões na Lotofácil
03

Aposta da Bahia ganha quase R$ 5 milhões na Lotofácil

Imagem - Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador
04

Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador