ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (30 de janeiro): os signos ganham clareza para estudar, planejar e avançar com mais segurança

O dia favorece concentração, escolhas conscientes e decisões que pensam no médio e longo prazo

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta-feira, dia 30 de janeiro, os signos sentem a necessidade de agir com mais estratégia e menos improviso. É um momento que recompensa foco, disciplina e maturidade emocional. A cor e o número da sorte ajudam a alinhar energia mental e estabilidade prática, evitando desgastes desnecessários ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: A estabilidade financeira começa a dar sinais de melhora, o que traz mais segurança emocional. No trabalho, sua capacidade de lidar com várias tarefas chama atenção, mas evite assumir mais do que pode.

Cor da sorte: Cinza escuro

Número da sorte: 22

Touro: O dia pede paciência com assuntos financeiros e imobiliários, já que nem tudo flui no ritmo desejado. No trabalho, seguir um plano estruturado ajuda a manter o foco e evitar frustrações.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 9

Gêmeos: Resolver conflitos exige diálogo e disposição para ouvir o outro lado. Com a mente mais calma, você consegue melhorar o rendimento nos estudos e organizar melhor as ideias.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 1

Câncer: Questões familiares despertam emoções profundas e pedem mais acolhimento. Pensar no futuro financeiro com responsabilidade ajuda a reduzir inseguranças.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 6

Leão: Evite riscos financeiros e decisões impulsivas hoje. Com mais paciência e atenção à rotina, você consegue organizar estudos e projetos com mais clareza.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 7

Virgem: O dia pode trazer certa dificuldade de concentração, mas não desanime. Ajustar expectativas e cuidar do emocional ajuda a melhorar tanto o trabalho quanto os estudos.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 9

Libra: Organização e método são seus maiores aliados hoje. Mesmo com pequenas preocupações financeiras, manter o equilíbrio emocional ajuda tudo a fluir melhor.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 5

Escorpião: A sensação de estagnação pode incomodar, mas é um dia de manter constância, não de forçar resultados. Com paciência, você evita desgastes desnecessários.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 8

Sagitário: Mudanças no ambiente familiar despertam reflexões importantes. Ajustar gastos e manter o foco nos estudos evita arrependimentos futuros.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

Capricórnio: O dia favorece reconhecimento profissional e bons resultados acadêmicos. Mesmo com incertezas financeiras, sua disciplina faz diferença.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 8

Aquário: Avanços importantes acontecem quando você confia nas próprias decisões. Estudos e projetos ganham mais consistência ao longo do dia.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Peixes: O momento pede mais paciência, especialmente em questões emocionais e profissionais. Com esforço contínuo, você consegue superar obstáculos nos estudos.

Cor da sorte: Branco