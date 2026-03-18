Longe da Globo, saiba por onde anda Adriana Lessa, a Naná de ‘Terra Nostra’

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Felipe Sena
Publicado em 18 de março de 2026 às 13:00
Adriana Lessa é uma das atrizes que marcou a história da TV Globo e muitas pessoas se questionam por onde ela anda. A artista que está no ar como Naná em “Terra Nostra”, na Edição Especial, nas tarde da Globo, também esteve em “O Clone”, um dos maiores sucessos da emissora.
Exibida entre 1999 e 2000, a trama conta a história de amor conturbada entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio). Outros personagens também são lembrados com muito carinho pelo público.
Adriana Lessa
Na trama, Naná é uma das funcionárias de Gumercindo (Antônio Fagundes), com quem acaba se envolvendo, e fica grávida. Em seguida, dá à luz José Alceu (Guilherme Bernard).
Mesmo distante da TV, a atriz continua na ativa, e atua como radialista, além de ter apresentado o “TV Fama”, ao lado de Nelson Rubens, além de marcar presença em grandes produções no teatro, como Regina em “A Partilha”, e no cinema, participou de “O Homem da Sua Vida” e “Inexplicável”.
No Carnaval deste ano, Adriana foi destaque em um carro alegórico da Mocidade Alegre, escola de samba campeã de São Paulo. A atriz também segue cuidando da saúde e do bem-estar. Em entrevista à revista Marie Claire, em 2018, Adriana explicou que está treinando ao lado de um personal trainer, além de fazer os exercícios com “eletrodos” para estimular a musculatura. Em um vídeo na academia, colocou a seguinte legenda no Instagram: “Da melhor maneira que puder, siga cuidando de sua saúde. Bom dia!??”.