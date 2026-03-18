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Longe da Globo, saiba por onde anda Adriana Lessa, a Naná de ‘Terra Nostra’

Atriz também deu a vida Deusa, de ‘O Clone’, um dos seus papéis mais conhecidos na TV

Felipe Sena

Publicado em 18 de março de 2026 às 13:00

Adriana Lessa fez sucesso em produções da Globo Crédito: Reprodução | Instagram

Adriana Lessa é uma das atrizes que marcou a história da TV Globo e muitas pessoas se questionam por onde ela anda. A artista que está no ar como Naná em “Terra Nostra”, na Edição Especial, nas tarde da Globo, também esteve em “O Clone”, um dos maiores sucessos da emissora.

Exibida entre 1999 e 2000, a trama conta a história de amor conturbada entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio). Outros personagens também são lembrados com muito carinho pelo público.

Adriana Lessa 1 de 9

Na trama, Naná é uma das funcionárias de Gumercindo (Antônio Fagundes), com quem acaba se envolvendo, e fica grávida. Em seguida, dá à luz José Alceu (Guilherme Bernard).

Mesmo distante da TV, a atriz continua na ativa, e atua como radialista, além de ter apresentado o “TV Fama”, ao lado de Nelson Rubens, além de marcar presença em grandes produções no teatro, como Regina em “A Partilha”, e no cinema, participou de “O Homem da Sua Vida” e “Inexplicável”.