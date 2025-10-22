ARREPENDIMENTO?

Claudia Raia revela frustração com papel em ‘Terra Nostra’

Atriz fez o papel de Hortência, uma espanhola que contracenava no núcleo principal da trama

Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 19:14

Claudia relembrou personagem em 'Terra Nostra' Crédito: Reprodução | Globo

No ar na reprise de “Terra Nostra” (1999) no Vale a Pena Ver de Novo, a atriz Claudia Raia revelou frustração pelo papel que interpretava na trama. A atriz vivia Hortência, uma espanhola que contracena com os protagonistas Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda).

A atriz explicou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, que o autor da novela, Benedito Ruy Barbosa, a chamou para interpretar uma personagem que ele apostava muito. No entanto, a personagem que tinha como intuito retratar a submissão da mulher ao esposo, aos poucos, foi ficando apagada na trama. O núcleo que Claudia estava também retrata as agressões sofridas pela personagem dentro de casa.

A atriz revelou ainda que se preparou intensamente para viver o papel, mas quando foi entrar na novela, foi informada de outro detalhe. “O Jayme Monjardim [diretor] me falou: ‘Olha, o Benedito vai declinar sua personagem, porque acha que ela não está do tamanho que ele gostaria de te oferecer”, disse Claudia.