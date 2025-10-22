Acesse sua conta
Claudia Raia revela frustração com papel em ‘Terra Nostra’

Atriz fez o papel de Hortência, uma espanhola que contracenava no núcleo principal da trama

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 19:14

Claudia relembrou personagem em 'Terra Nostra'
Claudia relembrou personagem em 'Terra Nostra' Crédito: Reprodução | Globo

No ar na reprise de “Terra Nostra” (1999) no Vale a Pena Ver de Novo, a atriz Claudia Raia revelou frustração pelo papel que interpretava na trama. A atriz vivia Hortência, uma espanhola que contracena com os protagonistas Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda).

A atriz explicou em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, que o autor da novela, Benedito Ruy Barbosa, a chamou para interpretar uma personagem que ele apostava muito. No entanto, a personagem que tinha como intuito retratar a submissão da mulher ao esposo, aos poucos, foi ficando apagada na trama. O núcleo que Claudia estava também retrata as agressões sofridas pela personagem dentro de casa.

A atriz revelou ainda que se preparou intensamente para viver o papel, mas quando foi entrar na novela, foi informada de outro detalhe. “O Jayme Monjardim [diretor] me falou: ‘Olha, o Benedito vai declinar sua personagem, porque acha que ela não está do tamanho que ele gostaria de te oferecer”, disse Claudia.

Mesmo assim, Claudia decidiu seguir no trabalho, no entanto, reconheceu que o papel não se desenvolveu como esperado. “Porque realmente o personagem não se desenvolveu do jeito que ele precisava. Fiquei meses grávida e nunca tive a criança. Foi uma novela bem confusa e desafiadora para mim”. No entanto, Claudia afirmou ainda que mesmo com as dificuldades, a novela se tornou histórica e que ela gostou de ter participado.

