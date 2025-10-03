Acesse sua conta
O que acontece com o filho de Giuliana em ‘Terra Nostra’? Saiba quem roubou o bebê

Filho de Giuliana (Ana Paula Arósio) é roubado, sem que ela saiba

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 21:09

Parto de Giuliana se torna um episódio de horrores
Parto de Giuliana se torna um episódio de horrores Crédito: Reprodução | Globo

Atual reprise nas tardes da TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo, “Terra Nostra” (1999) traz a história da chegada dos imigrantes italianos ao Brasil, e um dos momentos mais tensos é quando Giuliana (Ana Paula Arósio) tem seu bebê roubado.

Tudo começa quando Janete (Ângela Vieira) coloca em prática um plano maldoso para mudar a vida de Giuliana. Tomada pelo desejo de preservar a reputação da família e impedir que um “bastardo” interfira no futuro dos netos legítimos, a vilã mente sobre o nascimento da criança e toma a atitude de desaparecer com a criança.

Ao entrar em trabalho de Parto, Giuliana precisa de auxílio, mas Janete impede que a parteira seja chamada. Por isso, ela obriga Mariana (Tânia Bondezan) a ajudá-la. Fragilizada, Giuliana acaba desmaiando.

Assim Janete aproveita que a moça está desmaiada, e some com a criança, e ordena a todos que a verdade seja escondida. “Para todos os efeitos esse menino nasceu morto”, diz.

O plano de Janete é entregar a criança à roda dos expostos da Santa Casa, um local onde recém-nascidos são deixados de forma anônima para adoção. O bebê de Giuliana é fruto de seu relacionamento com Matteo (Thiago Lacerda), visto por Janete como uma ameaça, que futuramente pode vir a reivindicar direitos sobre o patrimônio da família.

Após acordar Giuliana é informada de que perdeu seu filho durante o parto, sem saber que o filho está vivo e foi entregue por Janete às escondidas. O segredo, no entanto, não permanece guardado por muito tempo.

Atormentada pela culpa, Mariana acaba revelando a verdade à jovem. Ao saber do segredo, Giuliana chega a ir à instituição onde ele foi deixado, mas descobre que o menino foi adotado por outra família.

Giuliana então volta para a mansão dos Magliano e encara a vilã de frente e lhe dá um tapa no rosto. Em seguida, Giuliana deixa a residência. A verdade, contudo, chega aos ouvidos de Francesco (Raul Cortez), patriarca da família Magliano, que expulsa a própria esposa da casa e diz que sua crueldade é imperdoável.

