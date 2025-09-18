ENTENDA DECISÃO

Globo toma atitude drástica sobre ator de ‘Terra Nostra’ acusado de pedofilia

Ator também é acusado de armazenar mais de 240 conteúdos de pornografia infantil

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:04

Um dos atores mais conhecidos que passaram pela TV Globo, José Dumont surpreendeu o público, principalmente os fãs. O artista armazenava vários conteúdos de pornografia infantil e gerou revolta.

Por causa disso, a Globo tomou uma decisão drástica. No ar em “Terra Nostra” (1999) na Edição Especial nas tardes da emissora, o ator teve a maior parte das cenas em aparece deletadas.

Mais de 90% das cenas foram cortadas, de acordo com levantamento do jornal Folha de S. Paulo. A decisão teria sido tomada para evitar críticas e problemas com o público.

No ano passado, ele foi condenado pela 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente do TJRJ. José Dumont assumiu armazenar conteúdos pornográficos infantis, em 2023.

Foram mais de 240 arquivos de material pornográfico infanto-juvenil. Alguns meses depois, em 2024, ele voltou a ser detido por estupro de vulnerável.