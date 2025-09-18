Globo toma atitude drástica sobre ator de ‘Terra Nostra’ acusado de pedofilia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:04
Um dos atores mais conhecidos que passaram pela TV Globo, José Dumont surpreendeu o público, principalmente os fãs. O artista armazenava vários conteúdos de pornografia infantil e gerou revolta.
Novela 'Terra Nostra'
Por causa disso, a Globo tomou uma decisão drástica. No ar em “Terra Nostra” (1999) na Edição Especial nas tardes da emissora, o ator teve a maior parte das cenas em aparece deletadas.
Mais de 90% das cenas foram cortadas, de acordo com levantamento do jornal Folha de S. Paulo. A decisão teria sido tomada para evitar críticas e problemas com o público.
No ano passado, ele foi condenado pela 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente do TJRJ. José Dumont assumiu armazenar conteúdos pornográficos infantis, em 2023.
Foram mais de 240 arquivos de material pornográfico infanto-juvenil. Alguns meses depois, em 2024, ele voltou a ser detido por estupro de vulnerável.
Na reprise da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa, Dumont aparece apenas em uma cena. Na ocasião, Batista - seu personagem na trama - faz uma revelação importante para a continuação da história. No folhetim, ele é proprietário de um comércio. As outras cenas são interações dele com o protagonista da novela, Gumercindo (Antonio Fagundes).