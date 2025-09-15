Acesse sua conta
‘Terra Nostra’: Giuliana arrisca a própria vida ao ver Matteo entre a vida e a morte

Na novela, jovem enfrenta doença e decide permanecer ao lado do amado, mostrando coragem e amor intenso

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:15

Terra Nostra
Terra Nostra Crédito: Reprodução

A novela Terra Nostra, escrita por Benedito Ruy Barbosa, se passa em 1896, período em que milhares de imigrantes europeus deixavam suas terras em busca de uma vida melhor no Brasil. Em meio à travessia cheia de esperança e desafios, nasce a história de amor entre Giuliana e Matteo, dois jovens que se conhecem a bordo de um navio rumo à nova terra.

Novela 'Terra Nostra'

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio como Giuliana em ‘Terra Nostra', de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Terra Nostra', com a esposa Marilene Barbosa; ao lado, Antonio Calloni, Ana Paula Arósio e Lu Grimaldi na novela de 1999 por Reprodução/Redes sociais/Divulgação/Globo
Antonio Calloni em cena de 'Terra Nostra' por Reprodução/Globoplay
GUMERCINDO (Antonio Fagundes) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Adriana Lessa interpretou a ex-escravizada Naná em Terra Nostra por Reprodução
Matteo (Thiago Lacerda) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução

Durante a longa viagem, marcada pelo desconforto e pela saudade de casa, Giuliana e Matteo encontram consolo um no outro. O sentimento entre eles floresce silenciosamente, criando uma conexão profunda que supera barreiras de idioma, cultura e medo do desconhecido. Esse amor nascente torna-se âncora emocional diante das adversidades.

Relembre os atores de 'Terra Nostra' que já faleceram

Maria Fernanda Cândido e Raul Cortez em Terra Nostra, 1999 por Divulgação/TV Globo
Raul Cortez em Terra Nostra, 1999 por Divulgação/TV Globo
Lolita Rodrigues em 'Terra Nostra', 1999 por Divulgação/TV Globo
Elias Gleizer em Terra Nostra, 1999 por Divulgação/TV Globo
Débora Olivieri e Mario Cesar Camargo em 'Terra Nostra', 1999 por Divulgação/TV Globo
Ator Gésio Amadeu faleceu no dia 5 de agosto, aos 73 anos, deixando como legado participações em novelas como O Beijo do Vampiro. por Foto: Inácio Moraes/Gshow
Gianfrancesco Guarnieri por Reprodução/TV Globo
Antônio Abujamra por Reprodução/TV Globo
Chico Anysio por Reprodução
Ilva Niño por Reprodução / TV Globo
Mara Manzan por Reprodução/TV Globo
Sérgio Viotti por Reprodução/TV Globo
Maria Fernanda Cândido e Raul Cortez em Terra Nostra, 1999 por Divulgação/TV Globo

No entanto, o recomeço se transforma em tragédia para alguns passageiros. Giulio e Ana, pais de Giuliana, morrem vítimas de uma epidemia que se alastra pelo navio, deixando a jovem sozinha e imersa em dor. Paralelamente, Leonora desaparece com sua filha e o bebê nos braços, evidenciando o impacto da doença e a fragilidade da vida entre os imigrantes.

Matteo também é acometido pela enfermidade e isolado para evitar a propagação da infecção. Diante do risco iminente, Giuliana toma uma decisão ousada: permanecer ao lado dele, demonstrando coragem e a profundidade do vínculo que os une. É nesse momento que o amor se transforma em resistência e esperança.

Terra Nostra retrata com sensibilidade os desafios, afetos e reencontros dos imigrantes italianos no Brasil, combinando personagens fortes, narrativa envolvente e cenários que mesclam a dureza da realidade com a beleza da esperança.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14h45, logo após o Jornal Hoje, na Rede Globo.

