NOVELA

‘Terra Nostra’: Giuliana arrisca a própria vida ao ver Matteo entre a vida e a morte

Na novela, jovem enfrenta doença e decide permanecer ao lado do amado, mostrando coragem e amor intenso

Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:15

Terra Nostra Crédito: Reprodução

A novela Terra Nostra, escrita por Benedito Ruy Barbosa, se passa em 1896, período em que milhares de imigrantes europeus deixavam suas terras em busca de uma vida melhor no Brasil. Em meio à travessia cheia de esperança e desafios, nasce a história de amor entre Giuliana e Matteo, dois jovens que se conhecem a bordo de um navio rumo à nova terra.

Novela 'Terra Nostra' 1 de 12

Durante a longa viagem, marcada pelo desconforto e pela saudade de casa, Giuliana e Matteo encontram consolo um no outro. O sentimento entre eles floresce silenciosamente, criando uma conexão profunda que supera barreiras de idioma, cultura e medo do desconhecido. Esse amor nascente torna-se âncora emocional diante das adversidades.

Relembre os atores de 'Terra Nostra' que já faleceram 1 de 12

No entanto, o recomeço se transforma em tragédia para alguns passageiros. Giulio e Ana, pais de Giuliana, morrem vítimas de uma epidemia que se alastra pelo navio, deixando a jovem sozinha e imersa em dor. Paralelamente, Leonora desaparece com sua filha e o bebê nos braços, evidenciando o impacto da doença e a fragilidade da vida entre os imigrantes.

Matteo também é acometido pela enfermidade e isolado para evitar a propagação da infecção. Diante do risco iminente, Giuliana toma uma decisão ousada: permanecer ao lado dele, demonstrando coragem e a profundidade do vínculo que os une. É nesse momento que o amor se transforma em resistência e esperança.

Terra Nostra retrata com sensibilidade os desafios, afetos e reencontros dos imigrantes italianos no Brasil, combinando personagens fortes, narrativa envolvente e cenários que mesclam a dureza da realidade com a beleza da esperança.