Áries, Leão e Capricórnio terão conquistas marcantes nos próximos 15 dias; veja previsão para cada um

Fernanda Varela
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:38
Setembro chega com energia intensa, revelada pelo tarô, prometendo mudanças positivas e conquistas inesperadas. Três signos em especial receberão impulso extra para superar obstáculos e mostrar todo o seu potencial. As cartas indicam que este é um período de vitórias importantes, onde cada passo dado poderá abrir novas oportunidades e consolidar avanços pessoais e profissionais.
O tarô mostra que os astros favorecem a superação de barreiras neste mês. Cada signo envolvido terá coragem redobrada para enfrentar situações antes vistas como impossíveis. A energia cósmica aponta para novos caminhos, conquistas merecidas e brilho próprio em momentos decisivos. “A astrologia nos ajuda a entender ciclos de crescimento e transformação, indicando quando temos maior chance de êxito”, afirma Stephen Arroyo, astrólogo e psicólogo, conforme o livro Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos (1990).
Veja as características dos signos
Áries rompe bloqueios com sua força natural
O mês traz dinamismo para Áries, que encontra motivação extra para vencer desafios. Essa fase ajuda os arianos a transformar pressão em combustível para conquistas marcantes.
* Coragem para assumir riscos que antes geravam medo
* Clareza mental para tomar decisões rápidas
* Energia renovada para iniciar novos projetos
Leão transforma obstáculos em vitórias pessoais
Os leoninos terão destaque em situações onde precisam provar sua capacidade. Com sua autoconfiança, Leão terá condições de brilhar ainda mais forte em setembro.
* Reconhecimento em ambientes sociais e profissionais
* Resiliência diante de críticas ou cobranças
* Liderança natural em momentos decisivos
Capricórnio conquista estabilidade e resultados concretos
Para Capricórnio, o tarô indica avanços sólidos e recompensas por esforços anteriores. Esse é o momento em que capricornianos veem suas batalhas renderem frutos duradouros.
* Progresso em metas de longo prazo
* Disciplina reforçada para manter conquistas
* Reconhecimento de superiores e colegas
Como aproveitar as energias vitoriosas deste mês?
Setembro favorece atitudes ousadas e estratégias bem planejadas. Cada signo pode potencializar suas chances de sucesso se agir com foco e determinação.
* Estabeleça metas claras e possíveis de alcançar
* Use a intuição para escolhas importantes
* Mantenha disciplina para transformar oportunidades em resultados
O tarô mostra que setembro pode ser um mês marcante para quem estiver disposto a superar limites e acreditar no próprio brilho. Áries, Leão e Capricórnio terão energia especial para alcançar vitórias e abrir espaço para novas conquistas.