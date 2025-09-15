ASTROLOGIA

Áries, Leão e Capricórnio terão conquistas marcantes nos próximos 15 dias; veja previsão para cada um

Os três signos serão agraciados, segundo o tarô

Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:38

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Setembro chega com energia intensa, revelada pelo tarô, prometendo mudanças positivas e conquistas inesperadas. Três signos em especial receberão impulso extra para superar obstáculos e mostrar todo o seu potencial. As cartas indicam que este é um período de vitórias importantes, onde cada passo dado poderá abrir novas oportunidades e consolidar avanços pessoais e profissionais.

O tarô mostra que os astros favorecem a superação de barreiras neste mês. Cada signo envolvido terá coragem redobrada para enfrentar situações antes vistas como impossíveis. A energia cósmica aponta para novos caminhos, conquistas merecidas e brilho próprio em momentos decisivos. “A astrologia nos ajuda a entender ciclos de crescimento e transformação, indicando quando temos maior chance de êxito”, afirma Stephen Arroyo, astrólogo e psicólogo, conforme o livro Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos (1990).

Veja as características dos signos 1 de 7

Áries rompe bloqueios com sua força natural

O mês traz dinamismo para Áries, que encontra motivação extra para vencer desafios. Essa fase ajuda os arianos a transformar pressão em combustível para conquistas marcantes.

* Coragem para assumir riscos que antes geravam medo

* Clareza mental para tomar decisões rápidas

* Energia renovada para iniciar novos projetos

Famosos do signo de Áries 1 de 16

Leão transforma obstáculos em vitórias pessoais

Os leoninos terão destaque em situações onde precisam provar sua capacidade. Com sua autoconfiança, Leão terá condições de brilhar ainda mais forte em setembro.

* Reconhecimento em ambientes sociais e profissionais

* Resiliência diante de críticas ou cobranças

* Liderança natural em momentos decisivos

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Capricórnio conquista estabilidade e resultados concretos

Para Capricórnio, o tarô indica avanços sólidos e recompensas por esforços anteriores. Esse é o momento em que capricornianos veem suas batalhas renderem frutos duradouros.

* Progresso em metas de longo prazo

* Disciplina reforçada para manter conquistas

* Reconhecimento de superiores e colegas

Famosos do signo de Capricórnio 1 de 16

Como aproveitar as energias vitoriosas deste mês?

Setembro favorece atitudes ousadas e estratégias bem planejadas. Cada signo pode potencializar suas chances de sucesso se agir com foco e determinação.

* Estabeleça metas claras e possíveis de alcançar

* Use a intuição para escolhas importantes

* Mantenha disciplina para transformar oportunidades em resultados