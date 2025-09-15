Acesse sua conta
Áries, Leão e Capricórnio terão conquistas marcantes nos próximos 15 dias; veja previsão para cada um

Os três signos serão agraciados, segundo o tarô

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:38

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Setembro chega com energia intensa, revelada pelo tarô, prometendo mudanças positivas e conquistas inesperadas. Três signos em especial receberão impulso extra para superar obstáculos e mostrar todo o seu potencial. As cartas indicam que este é um período de vitórias importantes, onde cada passo dado poderá abrir novas oportunidades e consolidar avanços pessoais e profissionais.

O tarô mostra que os astros favorecem a superação de barreiras neste mês. Cada signo envolvido terá coragem redobrada para enfrentar situações antes vistas como impossíveis. A energia cósmica aponta para novos caminhos, conquistas merecidas e brilho próprio em momentos decisivos. “A astrologia nos ajuda a entender ciclos de crescimento e transformação, indicando quando temos maior chance de êxito”, afirma Stephen Arroyo, astrólogo e psicólogo, conforme o livro Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos (1990).

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Áries rompe bloqueios com sua força natural

O mês traz dinamismo para Áries, que encontra motivação extra para vencer desafios. Essa fase ajuda os arianos a transformar pressão em combustível para conquistas marcantes.

* Coragem para assumir riscos que antes geravam medo

* Clareza mental para tomar decisões rápidas

* Energia renovada para iniciar novos projetos

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Leão transforma obstáculos em vitórias pessoais

Os leoninos terão destaque em situações onde precisam provar sua capacidade. Com sua autoconfiança, Leão terá condições de brilhar ainda mais forte em setembro.

* Reconhecimento em ambientes sociais e profissionais

* Resiliência diante de críticas ou cobranças

* Liderança natural em momentos decisivos

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Capricórnio conquista estabilidade e resultados concretos

Para Capricórnio, o tarô indica avanços sólidos e recompensas por esforços anteriores. Esse é o momento em que capricornianos veem suas batalhas renderem frutos duradouros.

* Progresso em metas de longo prazo

* Disciplina reforçada para manter conquistas

* Reconhecimento de superiores e colegas

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Como aproveitar as energias vitoriosas deste mês?

Setembro favorece atitudes ousadas e estratégias bem planejadas. Cada signo pode potencializar suas chances de sucesso se agir com foco e determinação.

* Estabeleça metas claras e possíveis de alcançar

* Use a intuição para escolhas importantes

* Mantenha disciplina para transformar oportunidades em resultados

O tarô mostra que setembro pode ser um mês marcante para quem estiver disposto a superar limites e acreditar no próprio brilho. Áries, Leão e Capricórnio terão energia especial para alcançar vitórias e abrir espaço para novas conquistas.

