Quem é Léo Fuchs, amigo que viralizou ao dar beijão na boca de Giovanna Ewbank

Ator e produtor tem amizade de longa data com o casal e já trabalhou ao lado de grandes nomes do teatro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:28

Leo Fuchs rebate críticas após beijo em Giovanna Ewbank
Leo Fuchs rebate críticas após beijo em Giovanna Ewbank Crédito: Reprodução/Instagram

No último domingo (14), o produtor e ator Léo Fuchs publicou uma foto ao lado de Giovanna Ewbank durante a festa de aniversário da atriz. No registro, os dois aparecem dando um beijão, o que acabou gerando comentários nas redes sociais.

Após a repercussão, Léo se pronunciou e rebateu as críticas. “A maldade tá na cabeça de quem vê. Quem vive, só existe amor, amizade e respeito”, declarou.

Amigo próximo de Giovanna e Bruno Gagliasso, ele costuma compartilhar momentos com o casal, inclusive em viagens. Durante uma temporada na Itália, por exemplo, Léo ficou noivo do namorado, Gustavo Oliveira.

Além da amizade, Fuchs tem uma carreira consolidada no teatro e na televisão. Ele já atuou como assistente de dramaturgia e direção, além de produtor de peças que contaram com nomes conhecidos do público, como Maitê Proença, Pedro Cardoso, Deborah Secco, Marcos Mion, Paulo Vilhena, Fernanda Rodrigues e o próprio Bruno Gagliasso.

Léo também era muito próximo de Preta Gil, com quem tinha uma relação de amizade e parceria profissional. Hoje, segue conciliando os projetos nos palcos com a vida pessoal e as relações de longa data que mantém no meio artístico.

