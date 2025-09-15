LEMBRA DESSA?

Homem tenta viajar para a Guiana e acaba em Goiânia após confusão na pronúncia

Professor confundiu a pronúncia no aeroporto e só percebeu o engano ao mostrar endereço no táxi

Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:20

Homem que seguia para Guiana desembarca em Goiânia Crédito: Reprodução

O professor ganês Emmanuel Akomanyi viveu uma situação inusitada em 2015, quando pretendia viajar para Georgetown, capital da Guiana, mas acabou embarcando para Goiânia. A confusão começou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, após ele se enganar na pronúncia dos nomes.

Emmanuel Akomanyi queria ir para Guiana, mas foi parar em Goiânia

Segundo Emmanuel, o pedido foi feito a um funcionário de uma agência de turismo, que deveria ter emitido a passagem para a Guiana. Ao desembarcar no Brasil central, no dia 14 de fevereiro, ele entrou em um táxi e mostrou o endereço de uma universidade localizada no país vizinho. Foi nesse momento que descobriu o equívoco, ao ser informado pelo motorista de que estava na capital goiana.

A agência responsável pela venda, a Visão Turismo, afirmou em nota que todos os funcionários falavam inglês e que o cliente solicitou a passagem para Goiânia, não para a Guiana.

O professor contou que economizou durante dois anos para realizar a viagem, após ganhar uma bolsa de estudos. Como parte do dinheiro já havia sido usada na compra da passagem errada, ele ficou sem recursos para seguir viagem. Emmanuel recebeu apoio de funcionários e passageiros no Aeroporto Santa Genoveva, que custearam sua hospedagem por alguns dias, e depois foi acolhido pela dona de casa Lourdes Ricardo, que organizou uma campanha para ajudá-lo. “Eu queria que as pessoas colaborassem também doando dinheiro. Se alguma agência de viagem puder dar uma passagem também, ele ia ficar muito grato”, disse Lourdes na época.