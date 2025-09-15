Acesse sua conta
Viúva de Leandro diz que não é chamada para festas de Leonardo e Poliana

Andrea Mota contou que só foi apresentada à influenciadora uma vez e que as comemorações da família são restritas

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15:59

Viúva de Leandro
Viúva de Leandro Crédito: Reprodução

Andrea Mota, viúva do cantor sertanejo Leandro, que fazia dupla com o irmão Leonardo, respondeu nas redes sociais sobre o motivo de não aparecer nas festas organizadas por Leonardo e Poliana Rocha. Segundo ela, os eventos são reservados e voltados apenas para os mais próximos.

"Eu não participo por que não fui convidada. Eu mal conheço a Virgínia, fui apresentada à ela uma vez. E é isso, são festas da Poliana e Leonardo, as festas são deles. A festa deles é super intimista, para poucos convidados, então só estão os mais próximos. Amo a Poliana, Leonardo, Zé Felipe, torço sempre por ele. Muita luz para eles. Então é isso", explicou.

Andrea reforçou o carinho e respeito pela família, mesmo sem estar presente nas comemorações. Ela também destacou que nunca manteve proximidade com a influenciadora Virgínia Fonseca, que foi casada com Zé Felipe.

Leandro, que foi um dos grandes nomes da música sertaneja nos anos 1990, morreu em 1998, aos 36 anos, vítima de um tipo raro de câncer no pulmão chamado tumor de Askin. Ele deixou a esposa Andrea e os filhos como herdeiros.

