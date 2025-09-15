LIMADA

Viúva de Leandro diz que não é chamada para festas de Leonardo e Poliana

Andrea Mota contou que só foi apresentada à influenciadora uma vez e que as comemorações da família são restritas

Andrea Mota, viúva do cantor sertanejo Leandro, que fazia dupla com o irmão Leonardo, respondeu nas redes sociais sobre o motivo de não aparecer nas festas organizadas por Leonardo e Poliana Rocha. Segundo ela, os eventos são reservados e voltados apenas para os mais próximos.

"Eu não participo por que não fui convidada. Eu mal conheço a Virgínia, fui apresentada à ela uma vez. E é isso, são festas da Poliana e Leonardo, as festas são deles. A festa deles é super intimista, para poucos convidados, então só estão os mais próximos. Amo a Poliana, Leonardo, Zé Felipe, torço sempre por ele. Muita luz para eles. Então é isso", explicou.

Andrea reforçou o carinho e respeito pela família, mesmo sem estar presente nas comemorações. Ela também destacou que nunca manteve proximidade com a influenciadora Virgínia Fonseca, que foi casada com Zé Felipe.