Por onde anda Joana Machado? Campeã de 'A Fazenda' revela por que sumiu da TV

Depois de anos longe dos holofotes, a campeã do reality conta os desafios que enfrentou

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 12:21

Joana Machado, campeã da 4ª edição de 'A Fazenda' Crédito: Reprodução/Record 

Joana Machado, vencedora da quarta temporada de A Fazenda, é lembrada até hoje pelo público como uma das campeãs mais carismáticas do reality rural. Em 2011, a loira conquistou o prêmio de R$ 2 milhões ao derrotar a favorita Monique Evans, mas os anos seguintes não foram fáceis para ela.

Após uma breve passagem pelo programa Legendários, Joana deixou a TV em 2017 e se afastou também das redes sociais, enfrentando um quadro de depressão que vinha se arrastando há anos. Seu retorno à mídia aconteceu apenas no ano passado, quando reapareceu em uma entrevista no canal do YouTube de Lucas Selfie, outro ex-participante do reality.

“Depois de sair da ‘Fazenda’, enfrentei depressão. A psicóloga do programa já havia alertado que isso poderia acontecer, mas eu não levei muito a sério na época”, contou Joana. Ela revelou que a fama trouxe desafios inesperados: “Para mim, foi tudo muito diferente. Achava que precisava estar sempre perfeita, mas só queria me recolher. Havia adolescentes que dormiam nas portas dos hotéis para me ver, e chegou a ser doloroso lidar com essa expectativa”.

Em busca de reencontrar equilíbrio, Joana passou a explorar novos caminhos profissionais. Já formada em educação física, trabalhou como assessora política do ex-deputado estadual do Rio de Janeiro André Lazaroni. Atualmente, se dedica à faculdade de biomedicina e prefere manter distância do universo da fama.

Joana Machado, campeã de 'A Fazenda'

Joana Machado venceu a quarta edição de 'A Fazenda', em 2004 por Reprodução/Record
Joana Machado disputou a final do reality show com Monique Evans por Reprodução/Record
Joana Machado em entrevista a Lucas Selfie no YouTube por Reprodução/YouTube
Em 2017, Joana Machado sumiu completamente após desenvolver um quadro de depressão por Reprodução/Record
Joana Machado por Divulgação/Record
1 de 5
Joana Machado venceu a quarta edição de 'A Fazenda', em 2004 por Reprodução/Record

“Sempre gostei de rotina e tranquilidade. Houve momentos em que senti falta de trabalhar na TV, mas não era algo que me fascinasse. Então, me envolvi com política e outras áreas, e decidi me afastar das redes sociais”, explicou.

Apesar da distância, Joana não descarta voltar ao reality show. Ela afirmou que participou da primeira vez principalmente pelo prêmio em dinheiro, não pela fama. “Se me chamassem para voltar, eu iria. Quero que minha filha aproveite, mas ela ainda não tem esse interesse. Não me arrependo de nada do que vivi lá”, finalizou.

