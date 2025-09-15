LEMBRA DELA?

Por onde anda Joana Machado? Campeã de 'A Fazenda' revela por que sumiu da TV

Depois de anos longe dos holofotes, a campeã do reality conta os desafios que enfrentou

Joana Machado, campeã da 4ª edição de 'A Fazenda' Crédito: Reprodução/Record

Joana Machado, vencedora da quarta temporada de A Fazenda, é lembrada até hoje pelo público como uma das campeãs mais carismáticas do reality rural. Em 2011, a loira conquistou o prêmio de R$ 2 milhões ao derrotar a favorita Monique Evans, mas os anos seguintes não foram fáceis para ela.

Após uma breve passagem pelo programa Legendários, Joana deixou a TV em 2017 e se afastou também das redes sociais, enfrentando um quadro de depressão que vinha se arrastando há anos. Seu retorno à mídia aconteceu apenas no ano passado, quando reapareceu em uma entrevista no canal do YouTube de Lucas Selfie, outro ex-participante do reality.

“Depois de sair da ‘Fazenda’, enfrentei depressão. A psicóloga do programa já havia alertado que isso poderia acontecer, mas eu não levei muito a sério na época”, contou Joana. Ela revelou que a fama trouxe desafios inesperados: “Para mim, foi tudo muito diferente. Achava que precisava estar sempre perfeita, mas só queria me recolher. Havia adolescentes que dormiam nas portas dos hotéis para me ver, e chegou a ser doloroso lidar com essa expectativa”.

Em busca de reencontrar equilíbrio, Joana passou a explorar novos caminhos profissionais. Já formada em educação física, trabalhou como assessora política do ex-deputado estadual do Rio de Janeiro André Lazaroni. Atualmente, se dedica à faculdade de biomedicina e prefere manter distância do universo da fama.

“Sempre gostei de rotina e tranquilidade. Houve momentos em que senti falta de trabalhar na TV, mas não era algo que me fascinasse. Então, me envolvi com política e outras áreas, e decidi me afastar das redes sociais”, explicou.