Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó

Millena Marques
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:30
Moradores do Dique do Tororó, em Salvador, foram surpreendidos com a aparição de centenas de peixes mortos na manhã desta sexta-feira (19). A região está com mau cheiro desde a quinta-feira (18).
De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), que administra o local, os aerogeradores mantidos pelo órgão nas águas do Dique do Tororó estão em pleno funcionamento. Os equipamentos têm como função oxigenar a água para manter a vida marinha no local.
O monitoramento da qualidade da água, no entanto, é de responsabilidade do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Em nota, o órgão informou que tomou conhecimento da ocorrência e que enviou uma equipe técnica ao local.
O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informa que tomou conhecimento, na manhã desta sexta-feira (19), de imagens que circulam nas redes sociais mostrando a ocorrência de peixes mortos nas margens do Dique do Tororó, em Salvador.
Diante do registro, o Inema está encaminhando uma equipe técnica ao local para realizar o monitoramento da água do Dique do Tororó, com foco na verificação dos níveis de oxigênio dissolvido. O resultado da análise será concluído e divulgado até o fim da tarde.
O Instituto esclarece ainda que a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) é a responsável pela manutenção do espaço, incluindo o solo e a conservação das imagens dos Orixás instaladas no local. O Inema seguirá acompanhando a situação e adotará as medidas cabíveis, conforme os resultados técnicos obtidos, mantendo a sociedade informada.