SALVADOR

Centenas de peixes aparecem mortos no Dique do Tororó

Mau cheiro é registrado na região

Millena Marques

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:30

Peixes mortos no Dique do Tororó Crédito: Reprodução/TV Bahia

Moradores do Dique do Tororó, em Salvador, foram surpreendidos com a aparição de centenas de peixes mortos na manhã desta sexta-feira (19). A região está com mau cheiro desde a quinta-feira (18).

De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), que administra o local, os aerogeradores mantidos pelo órgão nas águas do Dique do Tororó estão em pleno funcionamento. Os equipamentos têm como função oxigenar a água para manter a vida marinha no local.

O monitoramento da qualidade da água, no entanto, é de responsabilidade do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Em nota, o órgão informou que tomou conhecimento da ocorrência e que enviou uma equipe técnica ao local.

Nota da Conder

Os aerogeradores mantidos pela Companhia nas águas do Dique do Tororó estão em pleno funcionamento. Os equipamentos têm como função oxigenar a água para manter a vida marinha no local. O monitoramento da qualidade da água não é responsabilidade da Conder, que está em diálogo com o Inema para apurar as causas da morte dos peixes.

Nota do Inema

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informa que tomou conhecimento, na manhã desta sexta-feira (19), de imagens que circulam nas redes sociais mostrando a ocorrência de peixes mortos nas margens do Dique do Tororó, em Salvador.

Diante do registro, o Inema está encaminhando uma equipe técnica ao local para realizar o monitoramento da água do Dique do Tororó, com foco na verificação dos níveis de oxigênio dissolvido. O resultado da análise será concluído e divulgado até o fim da tarde.