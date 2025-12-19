Governo anuncia ponto facultativo para festas de final de ano; veja detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:00
O Governo da Bahia anunciou os pontos facultativos nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026. O anúncio foi feito através das redes sociais oficiais do governador Jerônimo Rodrigues, com a informação de que o decreto será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (19).
“Um descanso merecido para os servidores e servidoras desacelerarem um pouco com a família e descansar, para a gente retomar 2026 com muita energia e continuar cuidando do povo da Bahia”, afirmou Jerônimo Rodrigues.
Dicas para o feriado
Para encerrar, Jerônimo confirmou o pagamento da segunda parcela do 13º salário nesta sexta (19).