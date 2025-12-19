Quais substituições fazer para baratear a ceia de Natal?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 06:00
Data especial para reunir os familiares, o Natal também é um momento para apreciar comida de qualidade. Para baratear a ceia natalina, o segredo é planejar com antecedência, pesquisar preços, fazer comidas caseiras, substituir pratos sofisticados por opções mais simples, entre outras dicas. Pensando em ajudar os leitores a economizar durante a celebração, o CORREIO traz dicas de como fazer uma ceia gostosa com custos reduzidos. Confira as recomendações da nutricionista Carine Oliveira.
Adeque a quantidade das preparações ao número de comensais, assim você evita desperdício de alimentos com as sobras que não são consumidas e acabam indo para o lixo;
Liste tudo o que vai usar e evite compras por impulso. Ir para o mercado sem uma lista definida, acaba fazendo com que você gaste mais e compre mais itens do que realmente precisa;
Pesquise preços em mercados diferentes e aproveite atacadistas. E, o ideal, seria comprar com antecedência itens não perecíveis (arroz, azeite, frutas secas);
Troque o peru por frango assado, pernil suíno ou lombo, que rendem bem e custam menos;
Dê preferência a vegetais da estação, como o abacaxi – que pode ser usado em sobremesas, pratos salgados e na decoração, além de manga, maracujá, uva, que também são frutas da época;
Saladas com verduras e legumes simples (alface, cenoura, repolho, beterraba) ficam lindas e baratas, além de te ajudarem a equilibrar as calorias;
Evite muitas sobremesas, uma ou duas já são suficientes. Pudim, pavê simples e frutas com chocolate são opções baratas.