Quais substituições fazer para baratear a ceia de Natal?

Nutricionista clínica dá dicas para famílias em celebrações natalinas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 06:00

Ceia de Natal deve custar, em média, mais de R$330
Ceia de Natal deve custar, em média, mais de R$330 Crédito: Pixabay

Data especial para reunir os familiares, o Natal também é um momento para apreciar comida de qualidade. Para baratear a ceia natalina, o segredo é planejar com antecedência, pesquisar preços, fazer comidas caseiras, substituir pratos sofisticados por opções mais simples, entre outras dicas. Pensando em ajudar os leitores a economizar durante a celebração, o CORREIO traz dicas de como fazer uma ceia gostosa com custos reduzidos. Confira as recomendações da nutricionista Carine Oliveira.

Dicas para economizar na ceia de Natal 

Adeque a quantidade das preparações ao número de comensais, assim você evita desperdício de alimentos com as sobras que não são consumidas e acabam indo para o lixo;

Liste tudo o que vai usar e evite compras por impulso. Ir para o mercado sem uma lista definida, acaba fazendo com que você gaste mais e compre mais itens do que realmente precisa;

Pesquise preços em mercados diferentes e aproveite atacadistas. E, o ideal, seria comprar com antecedência itens não perecíveis (arroz, azeite, frutas secas);

Troque o peru por frango assado, pernil suíno ou lombo, que rendem bem e custam menos;

Dê preferência a vegetais da estação, como o abacaxi – que pode ser usado em sobremesas, pratos salgados e na decoração, além de manga, maracujá, uva, que também são frutas da época;

Saladas com verduras e legumes simples (alface, cenoura, repolho, beterraba) ficam lindas e baratas, além de te ajudarem a equilibrar as calorias;

Evite muitas sobremesas, uma ou duas já são suficientes. Pudim, pavê simples e frutas com chocolate são opções baratas.

