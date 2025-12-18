Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 21:26
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 557 vagas de trabalho para esta sexta-feira (19) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como garçom, técnico em enfermagem, assistente administrativo, operador de telemarketing, auxiliar de limpeza, atendente de farmácia, padeiro, empacotador, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3,2 mil.
Veja vagas do SIMM para esta sexta-feira (19)
Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.
Saiba como agendar o seu atendimento
Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
