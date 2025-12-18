EMPREGOS E SOLUÇÕES

Porto Serviço lança 1ª edição do programa Técnicas do Futuro para capacitar mulheres

Programa vai oferecer treinamento comportamental e técnico em assistências elétricas, hidráulicas, linha branca, moto e auto. Inscrições abertas até 04/01.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 20:36

Além das habilidades técnicas, as participantes do programa receberão treinamentos comportamentais, preparando-as para o mercado de trabalho e alinhando-as às práticas dos prestadores da Porto Crédito: Shutterstock/reprodução

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Técnicas do Futuro, programa de capacitação comportamental e técnica em assistências elétricas, hidráulicas, linha branca, moto e auto, exclusivo para mulheres. A iniciativa, liderada pela Porto Serviço, empresa do Grupo Porto especializada em serviços emergenciais e de manutenção para casa e carro, tem foco em empregabilidade, inclusão social e produtiva, e busca formar 120 profissionais em 2026 para as áreas de serviços residenciais e automotivos que possam atuar, inclusive, na própria rede de prestadores de serviços da companhia.

“Depois do sucesso das 5 edições do Técnicos do Futuro, programa que inicialmente capacitava majoritariamente homens, atendemos a uma demanda do mercado e da sociedade e anunciamos o lançamento da primeira turma exclusiva para mulheres. Acreditamos no potencial das mulheres e queremos contribuir com a inclusão delas no mercado de trabalho em serviços, se assim desejarem”, comenta Marcelo Sebastião, diretor da Porto Serviço.

Do ponto de vista de empregabilidade, o programa tem números relevantes: 64% dos profissionais treinados iniciam no mercado de prestação de serviços residenciais. “Mais do que treinar pessoas que possam fazer parte da nossa rede de prestadores, formamos profissionais para o mercado, oferecendo às pessoas uma oportunidade de gerar renda”, complementa Claudio Cardoso, superintendente de relacionamento com a Rede de Serviços.

Além das habilidades técnicas, as participantes do programa receberão treinamentos comportamentais, preparando-as para o mercado de trabalho e alinhando-as às práticas dos prestadores da Porto.

Os ciclos de treinamento têm em média três meses de duração, são presenciais – na região central de São Paulo –, e as inscrições estarão abertas até 04/01/2026. A edição é exclusivamente para mulheres de São Paulo capital e região metropolitana e o custo de transporte é por conta das alunas.

Para fazer a inscrição, as candidatas interessadas devem acessar este formulário.