Um amor mais profundo começa para 3 signos nesta quinta-feira (18 de dezembro)

Um dia marcado por abertura emocional, sinceridade e conexões que finalmente fazem sentido

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 11:00

Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

O dia de hoje, 18 de dezembro, traz uma energia emocional acolhedora, que favorece vínculos construídos com sinceridade e entrega consciente. É um momento em que defesas emocionais se suavizam e o coração se sente pronto para receber algo real, sem jogos ou ilusões. Para alguns signos, esse clima marca o início de uma nova fase no amor, mais madura, confiante e alinhada com o que realmente se deseja viver. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você começa a entender por que levantou tantas barreiras emocionais ao longo do tempo e, mais importante, percebe que já não precisa delas da mesma forma. Um gesto simples, mas profundamente sincero, reacende sua fé nas relações. O amor se mostra seguro, descomplicado e verdadeiro. A partir daqui, você entra em um período mais receptivo, em que se permite viver o afeto sem medo.

Dica cósmica: Confie nos gestos simples. Quando o amor é verdadeiro, ele não exige provas nem esforço excessivo.

Libra: Confusões emocionais começam a se dissolver e dão lugar à clareza. Conversas ou atitudes trazem uma sensação de reconhecimento emocional que você vinha buscando. Algo faz sentido de repente, e você confia nisso. Esse dia marca o início de uma fase mais segura no amor, em que você se sente alinhada com seus sentimentos e mais confiante para se entregar.

Dica cósmica: Se algo faz sentido no coração, não racionalize demais. Clareza emocional também é uma forma de equilíbrio.

Sagitário: Você percebe onde a necessidade de independência acabou criando distância emocional. Esse reconhecimento é transformador. Em 18 de dezembro, um sentimento genuíno surge de forma inesperada, mostrando que é possível amar sem perder a própria essência. Pode causar estranhamento no início, mas há algo ali que aquece e muda sua forma de se relacionar.

Dica cósmica: Amar não diminui sua liberdade. Às vezes, é justamente a conexão certa que amplia quem você é.