Cor e número da sorte de hoje (18 de dezembro): um dia de foco em dinheiro e decisões importantes

Giuliana Mancini
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09:00
O dia de hoje, 18 de dezembro, traz uma energia mais prática e estratégica. O momento favorece organização financeira, decisões conscientes e avanços graduais, especialmente em assuntos ligados a bens, investimentos e vida doméstica. Nada acontece às pressas, mas cada escolha bem feita hoje constrói segurança para o futuro. A cor e o número da sorte ajudam a alinhar foco, equilíbrio emocional e confiança. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Diferenças no ambiente profissional pedem paciência e jogo de cintura. Atividades físicas ao ar livre ajudam a renovar a energia. Evite gastos impulsivos e seja cautelosa com decisões ligadas a imóveis.
Cor da sorte: Azul-escuro
Número da sorte: 22
Touro: A constância nos cuidados com o corpo traz resultados visíveis. O controle financeiro começa a render ganhos mais sólidos. Em casa, momentos com pessoas mais velhas fortalecem vínculos e trazem tranquilidade.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 1
Gêmeos: Flexibilidade no trabalho mantém o ritmo produtivo. Planejamentos financeiros de longo prazo trazem alívio. Conversas com os pais elevam a autoestima e reforçam a confiança emocional.
Cor da sorte: Cinza-escuro
Número da sorte: 2
Câncer: Reconhecimento profissional surge como reflexo da dedicação constante. Ajustes na casa trazem mais conforto e funcionalidade. Organizar o orçamento doméstico gera sensação de segurança.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 18
Leão: A paciência se mostra essencial para garantir ganhos futuros. Dividir tarefas e estudos ajuda a aliviar a sobrecarga mental. Economias feitas agora fortalecem planos de longo prazo.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 6
Virgem: Sua postura equilibrada inspira respeito e liderança. Investimentos bem observados tendem a dar bons frutos. Um gesto carinhoso vindo da família aquece o dia.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
Libra: Uma surpresa agradável no ambiente familiar muda o clima do dia. As finanças mostram sinais de melhora gradual. Reformas ou ajustes em imóveis avançam lentamente, mas com bons resultados.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 17
Escorpião: A organização financeira se fortalece com escolhas mais práticas. Mudanças simples na rotina doméstica aumentam o bem-estar. Decisões ligadas a propriedades pedem calma e visão de longo prazo.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 11
Sagitário: Orientações importantes ajudam a enxergar novos caminhos profissionais. Resolver pendências financeiras traz alívio imediato. Questões imobiliárias avançam, mesmo que em ritmo moderado.
Cor da sorte: Laranja-escuro
Número da sorte: 8
Capricórnio: O trabalho em equipe flui melhor e acelera resultados. O controle dos gastos garante mais estabilidade. Conquistas nos estudos trazem satisfação pessoal.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 22
Aquário: Pequenos cuidados com a saúde aumentam foco e criatividade. Reconhecimento financeiro reforça a autoconfiança. A harmonia familiar cresce por meio de atitudes simples.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 6
Peixes: Atenção ao uso do crédito ajuda a preservar a estabilidade. A transparência emocional cura desentendimentos familiares. Investimentos imobiliários exigem paciência, mas prometem retorno no tempo certo.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 5