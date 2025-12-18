QUERIDO!

Ator de ‘Terra Nostra’ precisou deixar as novelas para travar luta contra grave doença; saiba quem é

Ator era considerado um dos mais queridos nos bastidores da TV Globo

Ator fez papel importante em 'Terra Nostra' Crédito: Reprodução

A novela ‘Terra Nostra’ traz nostalgia, através de cenas que transportam o público para uma época de muitas lutas, amores e batalhas do povo italiano em terras brasileiras. A trama, atual reprise da “Edição Especial”, na TV Globo, tem um elenco repleto de atores e atrizes especiais que marcaram uma época. Um deles é Raul Cortez, uma das figuras mais carismáticas na TV brasileira.

No folhetim assinado por Benedito Ruy Barbosa, o veterano viveu o italiano Francesco Magliano, que chega ao Brasil em busca de uma boa oportunidade, ao mesmo tempo que lida com seu passado, manchado por um assasssinato.

Na trama, ele é casado com Janete (Ângela Vieira), mas ao longo da trama conhece o verdadeiro amor ao lado da amante Paola (Maria Fernanda Cândido). Contudo, cinco anos após o sucesso de “Terra Nostra”, Raul Cortez travou uma batalha contra o câncer de pâncreas.

Ator morreu após trava luta contra câncer de pâncreas Crédito: Reprodução | TV Globo

Inclusive, durante as gravações da novela “Senhora do Destino”, o ator passou por uma delicada cirurgia de retirada do tumor, mas ao longo do tempo, o estado de saúde agravou-se. Na ocasião, o artista se afastou da novela, antecipando seu final ao lado da atriz Glória Menezes, que vivia seu par romântico.