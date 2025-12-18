Ator de ‘Terra Nostra’ precisou deixar as novelas para travar luta contra grave doença; saiba quem é

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:04
A novela ‘Terra Nostra’ traz nostalgia, através de cenas que transportam o público para uma época de muitas lutas, amores e batalhas do povo italiano em terras brasileiras. A trama, atual reprise da “Edição Especial”, na TV Globo, tem um elenco repleto de atores e atrizes especiais que marcaram uma época. Um deles é Raul Cortez, uma das figuras mais carismáticas na TV brasileira.
No folhetim assinado por Benedito Ruy Barbosa, o veterano viveu o italiano Francesco Magliano, que chega ao Brasil em busca de uma boa oportunidade, ao mesmo tempo que lida com seu passado, manchado por um assasssinato.
Novela 'Terra Nostra'
Na trama, ele é casado com Janete (Ângela Vieira), mas ao longo da trama conhece o verdadeiro amor ao lado da amante Paola (Maria Fernanda Cândido). Contudo, cinco anos após o sucesso de “Terra Nostra”, Raul Cortez travou uma batalha contra o câncer de pâncreas.
Inclusive, durante as gravações da novela “Senhora do Destino”, o ator passou por uma delicada cirurgia de retirada do tumor, mas ao longo do tempo, o estado de saúde agravou-se. Na ocasião, o artista se afastou da novela, antecipando seu final ao lado da atriz Glória Menezes, que vivia seu par romântico.
Em 2006, o artista, ainda debilitado, realizou seu último trabalho na TV ao interpretar o político Antônio Carlos Ribeiro de Andrade na série “JK”. No mesmo, aos 73 anos, Raul Cortez faleceu, deixando saudades, tanto dos amigos e familiares, como dos fãs. Hoje, além de “Terra Nostra”, o ator também é visto na reprise de “Rainha da Sucata”, no Vale a Pena Ver de Novo, como o misterioso mordomo Jonas.