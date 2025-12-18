Acesse sua conta
Ator de ‘Terra Nostra’ precisou deixar as novelas para travar luta contra grave doença; saiba quem é

Ator era considerado um dos mais queridos nos bastidores da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:04

Ator fez papel importante em 'Terra Nostra'
Ator fez papel importante em 'Terra Nostra' Crédito: Reprodução

A novela ‘Terra Nostra’ traz nostalgia, através de cenas que transportam o público para uma época de muitas lutas, amores e batalhas do povo italiano em terras brasileiras. A trama, atual reprise da “Edição Especial”, na TV Globo, tem um elenco repleto de atores e atrizes especiais que marcaram uma época. Um deles é Raul Cortez, uma das figuras mais carismáticas na TV brasileira.

No folhetim assinado por Benedito Ruy Barbosa, o veterano viveu o italiano Francesco Magliano, que chega ao Brasil em busca de uma boa oportunidade, ao mesmo tempo que lida com seu passado, manchado por um assasssinato.

Novela 'Terra Nostra'

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio como Giuliana em ‘Terra Nostra', de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Terra Nostra', com a esposa Marilene Barbosa; ao lado, Antonio Calloni, Ana Paula Arósio e Lu Grimaldi na novela de 1999 por Reprodução/Redes sociais/Divulgação/Globo
Antonio Calloni em cena de 'Terra Nostra' por Reprodução/Globoplay
GUMERCINDO (Antonio Fagundes) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Adriana Lessa interpretou a ex-escravizada Naná em Terra Nostra por Reprodução
Matteo (Thiago Lacerda) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
1 de 12
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução

Ator de Terra Nostra enfrenta 65 cirurgias após acidente de moto e celebra reconstrução da carreira

Ator de Terra Nostra enfrenta 65 cirurgias após acidente de moto e celebra reconstrução da carreira

Claudia Raia revela frustração com papel em 'Terra Nostra'

Claudia Raia revela frustração com papel em ‘Terra Nostra’

'Terra Nostra': atriz se arrepende de papel em novela sem final da Globo; entenda

'Terra Nostra': atriz se arrepende de papel em novela sem final da Globo; entenda

Na trama, ele é casado com Janete (Ângela Vieira), mas ao longo da trama conhece o verdadeiro amor ao lado da amante Paola (Maria Fernanda Cândido). Contudo, cinco anos após o sucesso de “Terra Nostra”, Raul Cortez travou uma batalha contra o câncer de pâncreas.

Ator morreu após trava luta contra câncer de pâncreas
Ator morreu após trava luta contra câncer de pâncreas Crédito: Reprodução | TV Globo

Inclusive, durante as gravações da novela “Senhora do Destino”, o ator passou por uma delicada cirurgia de retirada do tumor, mas ao longo do tempo, o estado de saúde agravou-se. Na ocasião, o artista se afastou da novela, antecipando seu final ao lado da atriz Glória Menezes, que vivia seu par romântico.

Em 2006, o artista, ainda debilitado, realizou seu último trabalho na TV ao interpretar o político Antônio Carlos Ribeiro de Andrade na série “JK”. No mesmo, aos 73 anos, Raul Cortez faleceu, deixando saudades, tanto dos amigos e familiares, como dos fãs. Hoje, além de “Terra Nostra”, o ator também é visto na reprise de “Rainha da Sucata”, no Vale a Pena Ver de Novo, como o misterioso mordomo Jonas.

Terra Nostra

