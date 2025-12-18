Anjo do Dinheiro pede cautela e escolhas conscientes (18 de dezembro) ações podem repercutir em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 17:17
A energia desta quinta-feira, 18 de dezembro, convida os signos a olhar com mais atenção para a vida financeira. Não é um dia para exageros, apostas arriscadas ou decisões tomadas no calor do momento.
O céu favorece quem organiza contas, revisa gastos e pensa antes de assumir novos compromissos. Pequenos ajustes feitos hoje podem evitar dores de cabeça no futuro e trazer mais sensação de controle e segurança.
Para muitos signos, o recado é claro: equilíbrio financeiro começa com escolhas responsáveis, não com impulsos.