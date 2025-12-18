MÚSICA

'Marinada': Marina Sena lança novo EP com Psirico e Rachel Reis nesta quinta (18)

Projeto de verão traz seis faixas pensadas para a estação e participações especiais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 12:01

Com Rachel Reis e Psirico, Marina Sena lança EP de verão “Marinada” Crédito: Divulgação

Marina Sena entrou oficialmente no clima do verão. A cantora lança na noite desta quinta-feira (18) o EP “Marinada Vol. 1”, projeto pensado para embalar a estação mais quente do ano e que reúne colaborações de peso da música brasileira. O projeto chega às plataformas de streaming a partir das 21h.

Com seis faixas no repertório, o EP aposta em sonoridades solares e na conexão direta com a Bahia. Um dos destaques é “CARNAVAL”, que ganha versão estendida com a participação de Márcio Victor, líder do Psirico, trazendo a energia do pagodão para o projeto. Já Rachel Reis divide os vocais com Marina em “Saí Pra Ver o Mar”, faixa que carrega leveza e clima praiano.

Marina Sena 1 de 20

O pop também marca presença em “Que Delícia o Verão”, que recebe nova versão com Pabllo Vittar. A música, lançada originalmente em 2023, retorna repaginada e reforça a proposta do EP de revisitar faixas conhecidas com cara de festa e calor.

A tracklist ainda inclui “Lua Cheia (Remix)”, “Tá Quente” e “Maravilhosa”, completando o pacote pensado para a estação mais quente do ano. Ao divulgar a capa do projeto nas redes sociais, Marina resumiu o espírito do lançamento: “Prontos para o verão do Brasil?”.