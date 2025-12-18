Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Marinada': Marina Sena lança novo EP com Psirico e Rachel Reis nesta quinta (18)

Projeto de verão traz seis faixas pensadas para a estação e participações especiais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 12:01

Com Rachel Reis e Psirico, Marina Sena lança EP de verão “Marinada” Crédito: Divulgação

Marina Sena entrou oficialmente no clima do verão. A cantora lança na noite desta quinta-feira (18) o EP “Marinada Vol. 1”, projeto pensado para embalar a estação mais quente do ano e que reúne colaborações de peso da música brasileira. O projeto chega às plataformas de streaming a partir das 21h.

Com seis faixas no repertório, o EP aposta em sonoridades solares e na conexão direta com a Bahia. Um dos destaques é “CARNAVAL”, que ganha versão estendida com a participação de Márcio Victor, líder do Psirico, trazendo a energia do pagodão para o projeto. Já Rachel Reis divide os vocais com Marina em “Saí Pra Ver o Mar”, faixa que carrega leveza e clima praiano.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (18) indicam virada e oportunidades

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (18) indicam virada e oportunidades

Imagem - Liniker escolhe Salvador para encerrar a turnê 'Bye Bye Caju' com show em estádio; veja detalhes

Liniker escolhe Salvador para encerrar a turnê 'Bye Bye Caju' com show em estádio; veja detalhes

Imagem - Zé Felipe ironiza polêmica e sai em defesa de Ana Castela após vídeo gerar revolta: 'Ela não é sapatão'

Zé Felipe ironiza polêmica e sai em defesa de Ana Castela após vídeo gerar revolta: 'Ela não é sapatão'

Marina Sena

Capa do álbum 'Coisas Naturais', de Marina Sena por Divulgação
Marina Sena por Divulgação
Juliette e Marina Sena no clipe de 'Quase Não Namoro' por Juliana Rocha
Marina Sena por Divulgação
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
Marina Sena está entre atrações do Festival Sangue Novo por Reprodução I Redes Sociais
Marina Sena, Juliano e, à direita, Vivi por Reprodução / Redes sociais
Juliano e Marna por Reprodução / Redes sociais
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Instagram
Cara de Marina Sena durante apresentação viralizou por Reprodução
Lou Garcia lança feat com Marina Sena por Divulgação
Marina Sena por Reprodução
Talita Morais e Marina Sena por Divulgação
Luísa Sonza e Marina Sena por Redes sociais
Marina Sena em clipe de 'Que tal' por Fernanda Tine/Divulgação
Marina Sena fez show no útlimo dia do The Town por reprodução G1
Marina Sena no Twitter por reprodução
Marina Sena mistura músicas dos álbuns De Primeira e Vício Inerente no show que faz amanhã por Fernando Tomáz/divulgação
Capa do álbum de Marina Sena, Vício Inerente por Fernando Tomaz
1 de 20
Capa do álbum 'Coisas Naturais', de Marina Sena por Divulgação

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Marina Sena releva que descarta casamento e gravidez: 'Pacto com macho'

Show de Rachel Reis em Salvador é adiado por causa do temporal; veja nova data

Rachel Reis lança novo disco, "Divina Casca", nesta terça (15)

Márcio Victor recebe alta após internação e seguirá tratamento em casa

Marina Sena lança Coisas Naturais e dispara: 'Nunca mais quero homem mais velho'

O pop também marca presença em “Que Delícia o Verão”, que recebe nova versão com Pabllo Vittar. A música, lançada originalmente em 2023, retorna repaginada e reforça a proposta do EP de revisitar faixas conhecidas com cara de festa e calor.

A tracklist ainda inclui “Lua Cheia (Remix)”, “Tá Quente” e “Maravilhosa”, completando o pacote pensado para a estação mais quente do ano. Ao divulgar a capa do projeto nas redes sociais, Marina resumiu o espírito do lançamento: “Prontos para o verão do Brasil?”.

O EP chega embalado pelo bom momento da artista. Em março de 2025, Marina lançou “Coisas Naturais”, seu terceiro álbum de estúdio, que teve repercussão positiva e levou a cantora a uma extensa turnê pelo país. Agora, com “Marinada”, ela aposta em um repertório mais leve, dançante e com cara do verão.

Leia mais

Imagem - Lembra dela? Ex-Malhação pede ajuda após perder equipamento de trabalho: 'Meu ganha-pão'

Lembra dela? Ex-Malhação pede ajuda após perder equipamento de trabalho: 'Meu ganha-pão'

Imagem - Reservada, filha de Belo revela carreira fora dos holofotes e lado íntimo do cantor: 'Não imaginam'

Reservada, filha de Belo revela carreira fora dos holofotes e lado íntimo do cantor: 'Não imaginam'

Imagem - Veja a lista completa dos pré-indicados ao Oscar 2026; Brasil aparece em quatro categorias

Veja a lista completa dos pré-indicados ao Oscar 2026; Brasil aparece em quatro categorias

Tags:

Música Pabllo Vittar Marina Sena Rachel Reis Márcio Victor

Mais recentes

Imagem - Anjo do Amor desta quinta-feira (18 de dezembro) pede diálogo e maturidade para os signos

Anjo do Amor desta quinta-feira (18 de dezembro) pede diálogo e maturidade para os signos
Imagem - Thiaguinho revela susto em viagem com Carol Peixinho e explica história por trás do nome do filho

Thiaguinho revela susto em viagem com Carol Peixinho e explica história por trás do nome do filho
Imagem - Um sucesso muito merecido chega para 3 signos a partir de hoje (18 de dezembro)

Um sucesso muito merecido chega para 3 signos a partir de hoje (18 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA
01

Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
02

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
03

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - SENAI Bahia abre 1.127 bolsas gratuitas em novos cursos técnicos mais buscados pelo mercado de trabalho
04

SENAI Bahia abre 1.127 bolsas gratuitas em novos cursos técnicos mais buscados pelo mercado de trabalho