Márcio Victor recebe alta após internação e seguirá tratamento em casa

Heider Sacramento
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 12:29
O cantor Márcio Victor, vocalista do Psirico, recebeu alta na manhã desta quinta-feira (27) após dois dias internado no Hospital Aliança Star, em Salvador. Ele havia sido levado à unidade na noite de terça-feira (25) depois de sentir fortes dores no peito, dormência no braço e mal-estar, sintomas que levaram a equipe médica a encaminhá-lo imediatamente para a UTI Cardiológica.
Márcio Victor
Na quarta-feira (26), o artista passou por um cateterismo cardíaco, sem intercorrências. Segundo o boletim médico divulgado nesta manhã, Márcio apresentou evolução clínica favorável: está lúcido, orientado e em boas condições gerais. Com a melhora, foi liberado para continuar o acompanhamento em casa. “O cantor apresentou boa evolução clínica e está liberado para seguir o tratamento em casa”, informou o hospital em nota oficial.
Por conta da internação, todos os compromissos de divulgação que Márcio Victor teria esta semana em São Paulo foram cancelados. A equipe do artista e o hospital reforçaram o pedido de privacidade durante a recuperação e agradeceram as mensagens de apoio enviadas por fãs, amigos e colegas do meio musical.