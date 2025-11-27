Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Márcio Victor recebe alta após internação e seguirá tratamento em casa

Cantor apresentou melhora após exames cardíacos e cancelou agenda para descansar

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 12:29

Márcio Victor do Psirico
Márcio Victor do Psirico Crédito: Reprodução

O cantor Márcio Victor, vocalista do Psirico, recebeu alta na manhã desta quinta-feira (27) após dois dias internado no Hospital Aliança Star, em Salvador. Ele havia sido levado à unidade na noite de terça-feira (25) depois de sentir fortes dores no peito, dormência no braço e mal-estar, sintomas que levaram a equipe médica a encaminhá-lo imediatamente para a UTI Cardiológica.

Márcio Victor

Foto Divulgação MArcio Victor por Foto Divulgação
Márcio Victor homenageando Luiz Caldas por Arisson Marinho/ CORREIO
Márcio Victor por Marina Silva
Márcio Victor por Arisson Marinho/CORREIO
Márcio Victor por Divulgação
Márcio Victor por Divulgação
Marcio Victor por Rafael S.
Márcio Victor por Divulgação
Márcio Victor e o rei Leão por Betto Jr.
Márcio Victor gravou Popa da Bunda com o Àttøøxxá e convida o grupo para o ensaio do Psirico, dia 25 por Foto: Betto Jr.
Márcio Victor por Divulgação
1 de 11
Foto Divulgação MArcio Victor por Foto Divulgação

Na quarta-feira (26), o artista passou por um cateterismo cardíaco, sem intercorrências. Segundo o boletim médico divulgado nesta manhã, Márcio apresentou evolução clínica favorável: está lúcido, orientado e em boas condições gerais. Com a melhora, foi liberado para continuar o acompanhamento em casa. “O cantor apresentou boa evolução clínica e está liberado para seguir o tratamento em casa”, informou o hospital em nota oficial.

Nota oficial do hospital Crédito: Reprodução

Por conta da internação, todos os compromissos de divulgação que Márcio Victor teria esta semana em São Paulo foram cancelados. A equipe do artista e o hospital reforçaram o pedido de privacidade durante a recuperação e agradeceram as mensagens de apoio enviadas por fãs, amigos e colegas do meio musical.

Leia mais

Imagem - Vai para o BBB26? Globo pode pagar milhões em multas para garantir Nicole Bahls no reality

Vai para o BBB26? Globo pode pagar milhões em multas para garantir Nicole Bahls no reality

Imagem - Alinne Rosa lança álbum duplo com duas narrativas musicais e visuais

Alinne Rosa lança álbum duplo com duas narrativas musicais e visuais

Imagem - Substituto? Veja quem deve assumir o Domingão caso Luciano Huck decida disputar a Presidência

Substituto? Veja quem deve assumir o Domingão caso Luciano Huck decida disputar a Presidência

Tags:

Márcio Victor

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Filha baiana de Jimmy Cliff publica homenagem emocionante ao pai

Filha baiana de Jimmy Cliff publica homenagem emocionante ao pai
Imagem - Vai para o BBB26? Globo pode pagar milhões em multas para garantir Nicole Bahls no reality

Vai para o BBB26? Globo pode pagar milhões em multas para garantir Nicole Bahls no reality

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (26 de novembro) marca um dia de virada para 4 signos, e os resultados aparecem de verdade
01

Hoje (26 de novembro) marca um dia de virada para 4 signos, e os resultados aparecem de verdade

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar
02

Anjo da Guarda desta quarta (27 de novembro) anuncia reencontro inesperado para 2 signos: pessoa que você está evitando vai te procurar

Imagem - Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'
03

Isabel Veloso é intubada após parada respiratória e marido pede orações: 'Nesse momento, é só orar para Deus'

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros
04

Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros