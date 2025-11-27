ALÍVIO

Márcio Victor recebe alta após internação e seguirá tratamento em casa

Cantor apresentou melhora após exames cardíacos e cancelou agenda para descansar

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 12:29

Márcio Victor do Psirico Crédito: Reprodução

O cantor Márcio Victor, vocalista do Psirico, recebeu alta na manhã desta quinta-feira (27) após dois dias internado no Hospital Aliança Star, em Salvador. Ele havia sido levado à unidade na noite de terça-feira (25) depois de sentir fortes dores no peito, dormência no braço e mal-estar, sintomas que levaram a equipe médica a encaminhá-lo imediatamente para a UTI Cardiológica.

Na quarta-feira (26), o artista passou por um cateterismo cardíaco, sem intercorrências. Segundo o boletim médico divulgado nesta manhã, Márcio apresentou evolução clínica favorável: está lúcido, orientado e em boas condições gerais. Com a melhora, foi liberado para continuar o acompanhamento em casa. “O cantor apresentou boa evolução clínica e está liberado para seguir o tratamento em casa”, informou o hospital em nota oficial.

Nota oficial do hospital Crédito: Reprodução