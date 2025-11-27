Acesse sua conta
Carta do Baralho Cigano desta quinta (27 de novembro) é O Buquê: pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros

É também uma carta que favorece reconciliações e encontros felizes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho cigano
Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A carta do Buquê, número 9 do baralho cigano, traz uma quinta-feira leve, agradável e repleta de gratidão. Ela simboliza harmonia, celebrações e recompensas que chegam como resposta ao que foi cultivado com carinho. É um dia propício para espalhar gentileza e receber o mesmo de volta.

O Buquê fala sobre prazer, beleza e reconhecimento. No trabalho, pode indicar elogios, resultados positivos ou um convite inesperado que abre portas. No amor, anuncia momentos de afeto e gestos sinceros de aproximação. É também uma carta que favorece reconciliações e encontros felizes.

Espiritualmente, o Buquê é a lembrança de que o universo floresce quando você vibra em alegria e gratidão. Pequenos gestos de amor hoje podem gerar frutos duradouros.

Conselho do dia: celebre o que já conquistou e valorize o que te faz bem. O Buquê ensina que a felicidade cresce quando é compartilhada.

Tarot Baralho Cigano

