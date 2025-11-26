Enquete A Fazenda 17: Luiz Mesquita, Toninho ou Rayane, quem deve ficar?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 23:46
Logo após o resultado de uma Roça surpresa na noite desta terça-feira (25), mais uma berlinda começou a ser formada em A Fazenda 17,e agora a disputa está completamente definida. Na prova do Fazendeiro exibida nesta quarta-feira (26), Walério Araújo foi mais ágil e habilidoso com as mãos e conseguiu se livrar da chance de deixar o programa, deixando os outros três na disputa: Luiz Otávio Mesquita, Toninho Tornado e Rayane Figliuzzi.
A Roça é a décima do programa rural e acontece na reta final, movimentando o público que definirá o seu top 10 na atração. O resultado será anunciado ao vivo por Adriane Galisteu no programa desta quinta-feira (27).
Décima Roça de A Fazenda
A formação da 10ª Roça teve início logo após a eliminação de Maria Caporusso da Roça surpresa desta terça-feira (25) e entregou muita discussão e caos para os telespectadores. O clima foi de reta final com muito embate entre os peões.
O primeiro a ser escolhido para ocupar o banquinho indesejado foi Walério, indicado pelo atual Fazendeiro, Dudu Camargo. Em seguida Rayane foi a mais votada da sede, recebendo o voto de sete colegas, que a queriam na berlinda.
Dudu usou um dos poderes especiais que havia recebido de Saory para colocar Toninho no banco. Por fim, Luiz Otávio foi escolhido no Resta Um para ocupar o último espaço.
Logo depois da formação da Roça, o caos tomou conta do programa por completo. Durante o último intervalo da atração, uma discussão entre Créo Kellab e Fabiano Morais terminou em agressão. Ao ouvir provocações, Créo deu um soco no empresário. A apresentadora Adriana Galisteu voltou para anunciar que o ator estava eliminado ao quebrar as regras do reality.
