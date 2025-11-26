DÉCIMA ROÇA

Enquete A Fazenda 17: Luiz Mesquita, Toninho ou Rayane, quem deve ficar?

Prova do Fazendeiro livrou Walério nesta quarta (26) deixando os três participantes nas mãos do público

Elis Freire

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 23:46

Décima Roça de A Fazenda Crédito: Reprodução

Logo após o resultado de uma Roça surpresa na noite desta terça-feira (25), mais uma berlinda começou a ser formada em A Fazenda 17,e agora a disputa está completamente definida. Na prova do Fazendeiro exibida nesta quarta-feira (26), Walério Araújo foi mais ágil e habilidoso com as mãos e conseguiu se livrar da chance de deixar o programa, deixando os outros três na disputa: Luiz Otávio Mesquita, Toninho Tornado e Rayane Figliuzzi.

A Roça é a décima do programa rural e acontece na reta final, movimentando o público que definirá o seu top 10 na atração. O resultado será anunciado ao vivo por Adriane Galisteu no programa desta quinta-feira (27).

Formação da Roça, caos e expulsão

A formação da 10ª Roça teve início logo após a eliminação de Maria Caporusso da Roça surpresa desta terça-feira (25) e entregou muita discussão e caos para os telespectadores. O clima foi de reta final com muito embate entre os peões.

O primeiro a ser escolhido para ocupar o banquinho indesejado foi Walério, indicado pelo atual Fazendeiro, Dudu Camargo. Em seguida Rayane foi a mais votada da sede, recebendo o voto de sete colegas, que a queriam na berlinda.

Dudu usou um dos poderes especiais que havia recebido de Saory para colocar Toninho no banco. Por fim, Luiz Otávio foi escolhido no Resta Um para ocupar o último espaço.

Logo depois da formação da Roça, o caos tomou conta do programa por completo. Durante o último intervalo da atração, uma discussão entre Créo Kellab e Fabiano Morais terminou em agressão. Ao ouvir provocações, Créo deu um soco no empresário. A apresentadora Adriana Galisteu voltou para anunciar que o ator estava eliminado ao quebrar as regras do reality.

Vote em quem você quer que fique em A Fazenda 17: