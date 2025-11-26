Acesse sua conta
A Fazenda 17: Expulso, Creo Kellab explica soco dado em Fabiano

Ator foi eliminado ao vivo no programa desta terça-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 23:10

Creo Kellab agrediu Fabiano e foi expulso ao vivo no programa desta terça-feira (25)
Creo Kellab agrediu Fabiano e foi expulso ao vivo no programa desta terça-feira (25) Crédito: Reprodução

Expulso de A Fazenda 17 por agressão em programa ao vivo desta terça-feira (25), Creo Kellab falou pela primeira vez sobre o ocorrido, na Live do Eliminado. O ator justificou o ato dizendo que perdeu o controle após ouvir uma provocação de Fabiano envolvendo sua mãe, que está gravemente doente.

O ex-peão ainda relatou que o soco ocorreu sem querer ao tentar impedir uma atitude de Fabiano. "Ele estava batendo no próprio ouvido, mas minha mão estava assim [fechada e com um tecido em volta]. Eu quis empurrar para ele parar de fazer isso e acabou saindo como um soco", garantiu. 

Sobre o impacto emocional do que houve, ele admitiu estar muito abatido, tentando entender os fatos e a si próprio. "Tudo em paz agora, livre, mas completamente perdido. Não sei de nada ainda. Eu espero me encontrar, porque a pressão lá dentro..." disse ele. O famoso ainda detalhou o estado delicado de saúde de sua mãe, que passou por coma, parada cardíaca e descobriu um tumor. 

Agressão ao vivo

Logo após a formação de mais uma roça nesta terça-feira (25), um desentendimento entre os dois peões escalou rapidamente, terminando em agressão e expulsão. As imagens mostradas por Galisteu exibem o momento em que Créo, durante a discussão, desfere um soco na cabeça de Fabiano, ação que viola diretamente as regras de convivência e segurança do programa.

Ao chamar os participantes para a sala, Galisteu foi direta. “Tô pra dar uma péssima notícia pra vocês. O Créo deu um soco no Fabiano. Foi avaliado pela produção e pela direção. O público viu, vocês viram. Créo, por favor, dirija-se ao closet. Você está expulso do programa”.

