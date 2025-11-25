PERDEU A DISPUTA

Maria Caporusso é eliminada de A Fazenda 17 em Roça surpresa

Influenciadora recebeu 47,15% dos votos do público



Elis Freire

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 23:10

Maria Caporusso Crédito: Reprodução

A Roça surpresa de A Fazenda 17 teve seu resultado anunciado na noite desta terça-feira (25). Maria Caporusso foi a escolhida do público para deixar a sede, recebendo 47,15% dos votos. A peoa enfrentou Kathy Maravilha e Fabiano Moraes em berlinda inesperada formada neste domingo (23).

Natural de Ribeirão Preto (SP), a influenciadora e empresária tem 32 anos e mora na capital do estado. Antes de integrar o elenco do reality rural, ela ganhou notoriedade ao participar da terceira temporada de Casamento às Cegas Brasil, da Netflix. No reality, ela se casou com Menandro Rosa e os dois ficaram juntos até março deste ano.

Formação da Roça surpresa

A noite de domingo movimentou A Fazenda 17 com a formação inesperada de uma Roça surpresa. Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso acabaram na berlinda após uma dinâmica especial que pegou todos os peões desprevenidos. Como parte da estratégia da dinâmica, quem não recebesse plaquinhas acabaria ocupando os bancos da berlinda.

Diferente do habitual, a Roça não veio por formação tradicional, mas sim a partir do Jogo das Plaquinhas, atividade em que os participantes precisavam distribuir placas com matérias escolares e características entre os colegas. O que eles não sabem é que a brincadeira valia vaga direta na berlinda.

Foi assim que Kathy, única a sobrar na primeira rodada, garantiu o primeiro lugar na berlinda. Na sequência, Maria Caporusso e Fabiano Moraes também ficaram sem placas e completaram o trio ameaçado.

Os peões ainda acreditam que o jogo valia apenas prêmios extras e discussões estratégicas, já que algumas placas traziam recompensas em dinheiro. A revelação oficial da Roça será feita ao vivo nesta segunda-feira (24), para choque do elenco.