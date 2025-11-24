Gracyanne Barbosa leva web à loucura ao lançar linha de ovos: 'Um luxo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 18:14
Gracyanne Barbosa tornou a maior brincadeira dos seus fãs uma realidade. Nesta segunda-feira (24), a musa fitness anunciou lançamento de sua própria marca de ovos, a "Gracyovos". Através de um vídeo glamoroso, a marca chegou ao mundo, fazendo jus à fama da ex-BBB de comer cerca de 40 ovos por dia.
No vídeo de lançamento, a famosa promete um "universo em uma casca" e afirma que para ela os ovos sempre vieram antes das galinhas. "A espera acabou! Gracyovos é um sonho antigo que finalmente se tornou realidade! Graças a muuuito trabalho e aos pedidos de vocês, meus amores", celebrou ela.
Gracyovos - marca de ovos de Gracyanne Barbosa
"Estou muito orgulhosa de ver esse projeto tomando forma e super animada para que cada um de vocês experimente. Em breve na sua geladeira! Ovos finos, shape giganteeeeeee", completou a empresária, ao explicar que a ideia nasceu de sua paixão por ovos e do desejo de criar algo inédito no mercado.
Os fãs foram à loucura com a novidade. "Empresária é elaaa. Nosso maior orgulho!", escreveu uma. "Aquele marketing de milhões que você respeita", disse outra. "Eu achei um luxooo", caracterizou uma terceira, animada.
Cada caixa da linha "Gracyovos" contém seis ovos, embalados em uma caixa com acabamento de veludo azul royal. Na própria casca de ovo, a logomarca vem desenhada banhada a ouro, trazendo sofisticação aos "ovos finos".