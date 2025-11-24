GRACYOVOS

Gracyanne Barbosa leva web à loucura ao lançar linha de ovos: 'Um luxo'

Musa fitness é conhecida por comer cerca de 40 ovos por dia

Elis Freire

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 18:14

Gracyanne Barbosa lança linha de ovos Crédito: Reprodução

Gracyanne Barbosa tornou a maior brincadeira dos seus fãs uma realidade. Nesta segunda-feira (24), a musa fitness anunciou lançamento de sua própria marca de ovos, a "Gracyovos". Através de um vídeo glamoroso, a marca chegou ao mundo, fazendo jus à fama da ex-BBB de comer cerca de 40 ovos por dia.

No vídeo de lançamento, a famosa promete um "universo em uma casca" e afirma que para ela os ovos sempre vieram antes das galinhas. "A espera acabou! Gracyovos é um sonho antigo que finalmente se tornou realidade! Graças a muuuito trabalho e aos pedidos de vocês, meus amores", celebrou ela.



Gracyovos - marca de ovos de Gracyanne Barbosa 1 de 11

"Estou muito orgulhosa de ver esse projeto tomando forma e super animada para que cada um de vocês experimente. Em breve na sua geladeira! Ovos finos, shape giganteeeeeee", completou a empresária, ao explicar que a ideia nasceu de sua paixão por ovos e do desejo de criar algo inédito no mercado.

Os fãs foram à loucura com a novidade. "Empresária é elaaa. Nosso maior orgulho!", escreveu uma. "Aquele marketing de milhões que você respeita", disse outra. "Eu achei um luxooo", caracterizou uma terceira, animada.