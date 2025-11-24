Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 19:36
Um período leve, expansivo e cheio de oportunidades chegará para alguns signos de zodíaco durante os próximos dias, com o Sol estando em Sagitário. O signo de fogo despertará entusiasmo, crescimento e coragem para viver novas experiências, que podem ser muito significativas. 3 signos sentirão o impacto positivo de forma imediata, entrando em um verdadeiro ciclo de sorte cheio de alegrias, boas notícias e conquistas.
Signos do Zodíaco
Veja os 3 signos que vão viver um ciclo de sorte nos próximos 30 dias de acordo com os astrólogos do site João Bidu:
Sagitário
Em primeiro lugar, como protagonista do momento, Sagitário recebe um impulso direto do Sol. A sorte aumenta em estudos, viagens, dinheiro e novas oportunidades profissionais. O período favorece decisões ousadas e abre portas para quem se arrisca com confiança. Desse modo, quanto mais o signo acreditar em si, mais o universo responde.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Leão
Leão recebe apoio do elemento fogo e entra em um ciclo de brilho pessoal. Convites, propostas de trabalho e chances de mostrar talento ficam em destaque. No amor, a fase favorece paixões intensas e encontros marcantes. Desse modo, se Leão agir sem medo do julgamento, terá conquistas certeiras.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Áries
Áries ganha impulso de crescimento e expansão. A energia sagitariana amplia horizontes, incentiva mudanças e ajuda a resolver pendências com rapidez. Viagens, cursos e oportunidades financeiras podem surgir inesperadamente. Portanto, a chave é não recuar diante de desafios: a ação traz vitória.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão