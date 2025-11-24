Acesse sua conta
Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias

Os astrólogos preveem boas novas durante o Sol em Sagitário

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 19:36

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Shutterstock

Um período leve, expansivo e cheio de oportunidades chegará para alguns signos de zodíaco durante os próximos dias, com o Sol estando em Sagitário. O signo de fogo despertará entusiasmo, crescimento e coragem para viver novas experiências, que podem ser muito significativas. 3 signos sentirão o impacto positivo de forma imediata, entrando em um verdadeiro ciclo de sorte cheio de alegrias, boas notícias e conquistas. 

Veja os 3 signos que vão viver um ciclo de sorte nos próximos 30 dias de acordo com os astrólogos do site João Bidu:

Sagitário

Em primeiro lugar, como protagonista do momento, Sagitário recebe um impulso direto do Sol. A sorte aumenta em estudos, viagens, dinheiro e novas oportunidades profissionais. O período favorece decisões ousadas e abre portas para quem se arrisca com confiança. Desse modo, quanto mais o signo acreditar em si, mais o universo responde.

Signos Astrologia Sorte

