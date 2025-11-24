CONTRA O ESTIGMA

Princesa de Gales pede "empatia e apoio" para pessoas viciadas

Catherine declara guerra à vergonha e propõe que o vício seja tratado como uma condição complexa de saúde mental

Flavia Azevedo

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 22:47

Kate, princesa de Gales Crédito: Reprodução

A Princesa de Gales, Catherine, utilizou sua influência global para desafiar o tratamento social dado ao vício, um problema que persiste "a portas fechadas". Em uma mensagem para marcar a Semana de Conscientização sobre o Vício, a patrona da instituição de caridade The Forward Trust fez um apelo direto: o vício "não é uma escolha ou uma falha pessoal, mas sim uma condição complexa de saúde mental que deve ser encarada com empatia e apoio". A realeza, conhecida por seu engajamento em questões de saúde mental, traça paralelos entre as duas condições, indicando que o principal entrave à recuperação é o estigma social que cerca a dependência de álcool, drogas ou jogos de azar.

A declaração de Catherine confronta a percepção secular de que o vício é uma questão de moralidade ou falta de força de vontade. Ela alertou que, "mesmo agora em 2025, a experiência das pessoas com o vício é moldada pelo medo, pela vergonha e pelo julgamento", um cenário que "precisa mudar". O estigma permite que a dependência "prospere a portas fechadas, afetando famílias e comunidades e, em última instância, arruinando vidas".

A Desconstrução Clínica

O pedido da Princesa está em linha com a classificação clínica mundial. A dependência química e outros vícios são reconhecidos como transtornos mentais e comportamentais pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que reforça a tese de que o tratamento exige uma abordagem de saúde, e não punitiva.

No Brasil, o estigma tem um impacto profundo na busca por cuidado. Dados de especialistas e instituições de saúde mental apontam que a vergonha é uma barreira crucial que leva à relutância em procurar os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ou outras redes de apoio. O medo do julgamento, seja na família ou no ambiente de trabalho, atrasa o diagnóstico e agrava o quadro, intensificando o sofrimento psíquico, uma vez que a dependência é frequentemente acompanhada por outros transtornos como depressão e ansiedade.

O Caminho da Conversa

A Princesa Catherine, que lançou a primeira Semana de Conscientização sobre Dependência Química em 2021, enfatiza que a recuperação é difícil, mas possível com o tratamento adequado. O caminho para a recuperação, segundo ela, deve ser pavimentado pela compaixão e pelo amor.

O primeiro passo para ajudar alguém a buscar o apoio de organizações especializadas, como a The Forward Trust, é simples, mas crucial: "E isso começa com uma conversa, com alguém que ouça e demonstrando que nos importamos."

Ao encorajar o diálogo aberto, Catherine busca transformar o vício em um tópico de discussão pública, retirando a condição das sombras e promovendo um ambiente de empatia e apoio que é fundamental para a saúde mental e a recuperação de milhões de pessoas. O apelo da Princesa é um endosso de alto nível à necessidade de transformar o julgamento em solidariedade.