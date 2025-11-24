MAIS SAUDÁVEL

Fazer xixi sentado é melhor para a saúde masculina e o convívio familiar

A ciência da urologia e a higiene doméstica questionam a tradição de urinar em pé, mostrando que sentar-se pode ser mais benéfico para a saúde prostática

Flavia Azevedo

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 22:29

O Brasil demonstra uma baixa adesão cultural à postura sentada Crédito: Imagem gerada por IA

O ato masculino de urinar tem sido, historicamente, um exercício de verticalidade. No entanto, o debate entre ficar em pé ou sentar-se no vaso sanitário ultrapassou a esfera da etiqueta doméstica e alcançou o campo da urologia, impulsionado por estudos que associam a postura sentada a benefícios diretos para a saúde, especialmente para homens com certas condições. Embora não exista um consenso médico que categorize uma das posições como "certa" ou "errada" para a população masculina saudável, os fatos mostram que a prática de sentar-se merece ser reavaliada.

Cultura e Hábito

O Brasil demonstra uma baixa adesão cultural à postura sentada. Dados de um levantamento internacional da empresa YouGov, que avaliou 13 países, revelam que apenas 23% dos homens brasileiros adotam essa posição para urinar. O percentual é significativamente menor do que em países como a Alemanha, onde 62% dos homens sentam-se. Essa baixa adesão reflete o que o urologista brasileiro Dr. João Manzano, do Hospital Moriah, aponta: a tradição e a associação errônea de urinar sentado a uma "traição à masculinidade" ou um ato "feminino" criam uma resistência cultural que se sobrepõe aos benefícios de saúde e higiene.

Higiene e Quedas

A questão mais imediata e universalmente aceita sobre a postura sentada reside na higiene. Conforme afirma Mary Garthwaite, presidente da Fundação de Urologia do Reino Unido, urinar sentado é inegavelmente mais higiênico, pois minimiza os respingos. Estudos com luz ultravioleta já demonstraram que a urina espirrada ao urinar em pé pode se dispersar por até um metro de distância, o que é uma preocupação de saúde pública e de convívio familiar.

Além da limpeza, a segurança é outro fator importante. A postura sentada é a forma mais segura de micção para homens com dificuldades de equilíbrio ou mobilidade, ou em situações como o uso noturno do banheiro, ajudando a reduzir o risco de quedas.

Esvaziamento Melhor

O argumento científico mais robusto em favor da posição sentada concentra-se na eficácia do esvaziamento da bexiga. Um estudo seminal de 2014, realizado por médicos do Centro Médico da Universidade de Leiden, na Holanda, investigou a influência da postura corporal na micção.

A conclusão do estudo, e de urologistas brasileiros como o Dr. Caio Henrique Rios Borduque, é clara: para homens com sintomas do trato urinário inferior (como fluxo fraco ou dificuldade de esvaziamento) ou com Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), urinar sentado é mais eficiente. A posição sentada permite o relaxamento completo dos músculos do assoalho pélvico e da coluna, o que, por sua vez, reduz a tensão abdominal. Esse relaxamento facilita a abertura do esfíncter e permite que a bexiga seja esvaziada de forma mais completa e rápida.

Homens que urinaram sentados apresentaram maior taxa de fluxo urinário (o jato se torna mais rápido e forte), menor volume residual pós-miccional (menor quantidade de urina restante na bexiga) e menor tempo de esvaziamento da bexiga.

Manter a urina residual na bexiga pode levar a complicações, como o aumento do risco de infecções urinárias. Para o urologista Dr. André Matos, mesmo o aumento discreto no fluxo urinário já representa um benefício clínico importante. A longo prazo, a prática sentada pode, portanto, ser um aliado essencial na saúde urológica de homens sintomáticos e, para todos, é o método inegavelmente mais higiênico.