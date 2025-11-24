PRONTA ENTREGA

Feira de moda reúne mais de 50 expositores e abre nesta terça (25); veja a programação

O evento acontece no Clube Espanhol, no bairro de Ondina, em Salvador

Monique Lobo

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 20:00

Feira de moda Made in Bahia Crédito: Divulgação

Começa nesta terça-feira (25) a 34ª edição da Made in Bahia. A feira de moda, pioneira no Brasil no sistema de pronta entrega, vai acontecer até o dia 30 de novembro, no Clube Espanhol, no bairro de Ondina, em Salvador.

O evento vai reunir 50 expositores de vários estados durante os seis dias. Os produtos apresentam as principais tendências do Alto Verão 2025/2026 para diversos estilos e ocasiões, incluindo moda feminina, masculina, infantil, moda praia, moda fitness e acessórios em geral.

A programação ainda conta com desfiles. Na quinta-feira (27), às 18h, Levite Bahia, estilista baiano que comanda o Levite Bahia Ateliê, vai organizar um desfile com as peças da coleção "AZULÃO", que ele também apresenta em um stand.

Tem também o desfile que marcará a formatura dos alunos do curso de Produção de Moda do SENAC, no sábado (29), às 17h. A apresentação será dividida em três blocos: o primeiro será um tributo aos primeiros desfiles da Made in Bahia e talentos por ela revelados; o segundo será uma celebração à trajetória da idealizadora Vera Pontes; por fim, o terceiro será a afirmação do legado que a feira constrói para as gerações do presente e do futuro.

Outro desfile que integra a programação, no domingo (30), às 17h, é o do grupo de alunas idosas da Faculdade da Maturidade Graça Senna, que inclui na grade de aulas a Oficina de Moda e Comportamento. Durante a apresentação, será realizado o concurso Musa Maturidade, que elegerá a representante das mulheres maduras, trabalhando autoestima e inserção na sociedade.

A Made in Bahia 2025 acontece de terça a domingo, das 14h às 20h, no Salão Pepe Otero do Clube Espanhol. A entrada é gratuita e os interessados em participar podem fazer o cadastro previamente através do site do evento para agilizar o acesso sem passar pelo credenciamento.