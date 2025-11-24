Acesse sua conta
Trecho do Corredor da Vitória é bloqueado para veículos após queda de árvore

Agentes da Transalvador estão no local para orientar motoristas

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:01

O tráfego de veículos no Corredor da Vitória, em Salvador, precisou ser bloqueado nesta segunda-feira (24) por conta da queda de um grande galho de árvore. Veículos ficaram impedidos de transitar em ambos os sentidos da via. 

A Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) foi acionada para a remoção da árvore, enquanto equipes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) atuam no local para orientar o tráfego. Ainda não há previsão de liberação da via.

A interdição impede o acesso de veículos para os bairros da Graça e do Campo Grande, passando pelo Corredor da Vitória. O bloqueio segue mantido porque parte da árvore continua presa ao solo e há risco de novos desabamentos.

