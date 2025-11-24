MAUS-TRATOS

Mais de 500 animais silvestres são resgatados dentro de carro em rodovia na Bahia

Apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal

Maysa Polcri

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:46

Aves e saguis eram transportados em minúsculas gaiolas Crédito: Divulgação/PRF

Sete caixas que abrigavam 585 animais silvestres, sendo dois macacos e o restante aves, foram localizadas dentro de um carro de passeio na BR-110, na altura do município de Ribeira do Pombal, na Bahia. O veículo foi abordado por volta das 20h30 de domingo (23) por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Grande parte dos animais resgatados, 523 do total, é de aves cardeais. Entre os animais resgatados estão ainda 25 azulões, 21 sofrês, 14 sanhaços e dois saguis-de-tufo-branco.

Eles estavam acondicionados em gaiolas minúsculas, superlotadas, sem água, com pouco ou nenhum alimento, e expostos a temperatura elevada. Ainda de acordo com a PRF, a condição de maus-tratos foi agravada pelo uso de lonas que dificultavam a ventilação.



O condutor dissem ao ser questionados pelos policiais rodoviários federais, que os animais seriam levadas para comercialização em feira livre, prática proibida pela legislação ambiental. Ele também informou não possuir autorização para captura, criação ou transporte de fauna silvestre.

Foram configurados os crimes de tráfico de animais silvestres e maus-tratos, previstos na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). A PRF acionou a equipe técnica ambiental do município, que assumiu o encaminhamento dos animais para avaliação, triagem e cuidados especializados.

Crime ambiental

Uma reportagem do CORREIO mostrou que as estradas federais são as principais vias utilizadas para transportar ilegalmente as aves vendidas em feiras livres de diversas cidades baianas. Entre janeiro a setembro deste ano, 4.343 aves foram resgatadas nas BRs que cruzam a Bahia, sendo 94,6% somente na BR-116. Outras rodovias, somadas, chegaram a 72 ocorrências.

A Bahia é uma das maiores rotas deste tráfico. Neste ano, uma mega operação liderada pelo Ministério Público da Bahia prendeu um suspeito que seria o chefe da maior quadrilha de animais silvestres do país. Apesar de diversos animais capturados, as aves de canto eram maioria, por serem as mais lucrativas.

As feiras livres são um dos dos principais alvos de operações de resgates da Polícia Militar. Esses pontos são estratégicos para os criminosos que insistem em traficar, principalmente, aves de canto no estado.