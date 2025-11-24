Acesse sua conta
Mais de 500 animais silvestres são resgatados dentro de carro em rodovia na Bahia

Apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:46

Aves e saguis eram transportados em minúsculas gaiolas
Aves e saguis eram transportados em minúsculas gaiolas Crédito: Divulgação/PRF

Sete caixas que abrigavam 585 animais silvestres, sendo dois macacos e o restante aves, foram localizadas dentro de um carro de passeio na BR-110, na altura do município de Ribeira do Pombal, na Bahia. O veículo foi abordado por volta das 20h30 de domingo (23) por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

Grande parte dos animais resgatados, 523 do total, é de aves cardeais. Entre os animais resgatados estão ainda 25 azulões, 21 sofrês, 14 sanhaços e dois saguis-de-tufo-branco.

Eles estavam acondicionados em gaiolas minúsculas, superlotadas, sem água, com pouco ou nenhum alimento, e expostos a temperatura elevada. Ainda de acordo com a PRF, a condição de maus-tratos foi agravada pelo uso de lonas que dificultavam a ventilação.

Aves de canto mais traficados no país

Curió por Polícia Federal / Divulgação
Bicudo por Polícia Federal / Divulgação
Canário-da-terra por Polícia Federal / Divulgação
Cardeal por Polícia Federal / Divulgação
Azulão por Polícia Federal / Divulgação
Trinca-Ferro por Polícia Federal / Divulgação
Coleirinho por Polícia Federal / Divulgação
Chorão por Polícia Federal / Divulgação
papa-capim por Polícia Federal / Divulgação
Chorão por Polícia Federal / Divulgação
1 de 10
Curió por Polícia Federal / Divulgação

O condutor dissem ao ser questionados pelos policiais rodoviários federais, que os animais seriam levadas para comercialização em feira livre, prática proibida pela legislação ambiental. Ele também informou não possuir autorização para captura, criação ou transporte de fauna silvestre.

Foram configurados os crimes de tráfico de animais silvestres e maus-tratos, previstos na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). A PRF acionou a equipe técnica ambiental do município, que assumiu o encaminhamento dos animais para avaliação, triagem e cuidados especializados.

Crime ambiental 

Uma reportagem do CORREIO mostrou que as estradas federais são as principais vias utilizadas para transportar ilegalmente as aves vendidas em feiras livres de diversas cidades baianas. Entre janeiro a setembro deste ano, 4.343 aves foram resgatadas nas BRs que cruzam a Bahia, sendo 94,6% somente na BR-116. Outras rodovias, somadas, chegaram a 72 ocorrências.

A Bahia é uma das maiores rotas deste tráfico. Neste ano, uma mega operação liderada pelo Ministério Público da Bahia prendeu um suspeito que seria o chefe da maior quadrilha de animais silvestres do país. Apesar de diversos animais capturados, as aves de canto eram maioria, por serem as mais lucrativas.

As feiras livres são um dos dos principais alvos de operações de resgates da Polícia Militar. Esses pontos são estratégicos para os criminosos que insistem em traficar, principalmente, aves de canto no estado.

Além das feiras, porém, os órgãos fiscalizadores precisam agir em outras áreas que são usadas pelos traficantes de animais silvestres, inclusive no ambiente digital, onde os criminosos já atuam para escoar não só as aves de canto, mas outros animais de maneira ilícita.

