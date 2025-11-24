TEMPORAL

Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados

Rajadas de vento podem chegar a 60km/h

Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 07:33

Previsão é de chuva intensa em vários estados Crédito: Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã de domingo (23), um alerta de perigo potencial para chuvas intensas e ventos fortes que atinge a Bahia e outros 13 estados do país, além do Distrito Federal. O aviso começou a valer às 9h e segue até as 10h desta segunda-feira (24).

Conforme o órgão, as áreas sob risco podem registrar chuva entre 20 e 30 mm por hora - chegando a 50 mm ao longo do dia -, além de rajadas de vento variando entre 40 e 60 km/h. Apesar de classificado como de menor severidade, o alerta cita possibilidade de corte de energia, queda de galhos de árvores, pontos de alagamento e descargas elétricas.

Cidades baianas sob alerta de chuva nesta segunda (24) 1 de 20

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores, já que há risco de queda e acidentes com descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximo a torres de transmissão ou placas de propaganda. O uso de aparelhos eletrônicos ligados diretamente à tomada deve ser evitado.

Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.