Hoje (18 de janeiro) marca um dia de virada para todos os signos: o universo exige ordem e pé no chão

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 07:07
Se você estava esperando o momento certo para colocar a vida nos trilhos, esse momento é agora. Este domingo não é um dia qualquer de descanso; o céu apresenta uma concentração rara de energia em Capricórnio, o mestre da estrutura. Isso significa que a confusão mental acaba hoje.
O universo está "limpando o terreno" para que você pare de sonhar e comece a executar. É o dia do realismo visceral: ou você organiza sua rota agora, ou continuará patinando nos mesmos erros.
O recado dos astros é claro: use este domingo para o que chamamos de "repouso produtivo". Enquanto o mundo desacelera, sua mente deve arquitetar.
O céu favorece quem consegue olhar para o próprio futuro com seriedade e decidir, de uma vez por todas, o que merece o seu esforço. A clareza que chega hoje é definitiva e serve como alicerce para tudo o que você deseja conquistar no restante de 2026.