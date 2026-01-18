ASTROLOGIA

Hoje (18 de janeiro) marca um dia de virada para todos os signos: o universo exige ordem e pé no chão

Saiba como essa energia vai destravar seus planos para a próxima semana.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 07:07

Signos e cores Crédito: Reprodução

Se você estava esperando o momento certo para colocar a vida nos trilhos, esse momento é agora. Este domingo não é um dia qualquer de descanso; o céu apresenta uma concentração rara de energia em Capricórnio, o mestre da estrutura. Isso significa que a confusão mental acaba hoje.

O universo está "limpando o terreno" para que você pare de sonhar e comece a executar. É o dia do realismo visceral: ou você organiza sua rota agora, ou continuará patinando nos mesmos erros.



O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

O recado dos astros é claro: use este domingo para o que chamamos de "repouso produtivo". Enquanto o mundo desacelera, sua mente deve arquitetar.