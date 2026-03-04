Acesse sua conta
Luana Piovani detona pré-candidatura de Dado Dolabella a deputado federal: 'Piada pronta'

Atriz usou as redes sociais para desabafar após o ex-namorado se filiar a partido político

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de março de 2026 às 11:14

Luana Piovani e Dado Dolabella
Luana Piovani e Dado Dolabella Crédito: Reprodução

Luana Piovani comentou sobre a pré-candidatura de Dado Dolabella a deputado federal no Rio de Janeiro pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Após ser questionada por uma seguidora sobre sua opinião sobre o assunto, a atriz desabafou nas redes sociais nesta quarta-feira (4) e afirmou que o Brasil é "o país da piada pronta". Sem papas na língua, também criticou a possibilidade do ex-namorado condenado por agredí-la se candidatar ao cargo público.

A artista foi questionada sobre o que ela esperava do Brasil após Dolabella anunciar a pré-candidatura em pleno Mês da Mulher e disparou: "Nada. Aliás, esperar é um verbo que a gente tem que tomar cuidado. A palavra esperança vem do verbo esperar, mas quando a gente pensa em esperança, a gente não pode só pensar nesse prefixo 'esperar', porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, se está esperando alguma coisa de alguém, esquece. Vai fazer o teu! Não espere nada da vida, não espere nada do outro, vai fazendo o teu".

Atriz Luana Piovani

Luana Piovani costuma se posicionar nas redes por Reprodução

"Então, o que eu espero do Brasil? Nada, porque acho que a gente tem que fazer o nosso. Para começar, votar nos políticos certos, porque a gente tem o governo que a gente escolhe. O que a gente vai fazer? Tem que aprender a votar. Então assim, esse aborto da natureza é candidato? É só não votar nele!", seguiu Luana, nos Stories do Instagram. 

Ela voltou a falar sobre o assunto pouco depois. "País da piada pronta. Como que pode uma pessoa que tem processo criminal se candidatar a cargo público? Não poderia. Uma pessoa que não paga pensão, agressor, alguém que tenha um processo criminal em andamento, um ex-presidiário... todas essas coisas. Mas no Brasil tudo pode", criticou.

Dado Dolabella foi acusado de agredir cinco mulheres

Luana Piovani: Denunciou Dado Dolabella em 2008 por empurrões em uma boate; o ator foi condenado a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto por Reprodução
Luana Piovani: Denunciou Dado Dolabella em 2008 por empurrões em uma boate; o ator foi condenado a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto por Reprodução

'Pela família'

Dado Dolabella oficializou a filiação ao MDB na sede regional do partido, no Centro do Rio de Janeiro, na terça-feira (3). Em um vídeo publicado nas redes sociais, em que aparece ao lado de Washington Reis, presidente do partido e ex-prefeito de Duque de Caxias, o ator diz que está entrando na política para "restabelecer o equilíbrio na família" e lutar pelas "crianças e mulheres".

Dado Dolabella

Dado Dolabella por Reprodução | Redes Sociais
Dado Dolabella por Reprodução | Redes Sociais

"Porque a gente tá vendo aí muito desequilíbrio, com muita coisa errada acontecendo e a gente precisa mudar essa história", disse o ator.

Vale lembrar que, em outubro do ano passado, a modelo Marcela Tomaszewski, ex-namorada de Dolabella, acusou ele de agressão física e psicológica. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Em 2008, o ator foi condenado por lesão corporal contra Luana Piovani e uma camareira, Esmeralda de Souza Honório. Também já enfrentou processos por violência, desacato e pensão alimentícia.

Tags:

rio de Janeiro Luana Piovani Dado Dolabella Deputado Politica

