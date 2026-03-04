ASTROLOGIA

3 signos entram em uma fase tão promissora depois de hoje (4 de março) que o passado finalmente deixa de pesar

Após um período de ajustes silenciosos, esses signos ganham clareza e finalmente enxergam um futuro cheio de possibilidades reais

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de março de 2026 às 13:00

Signos e passado Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta quarta-feira, dia 4 de março, funciona como um ponto de virada. Ao observar o que deu certo e o que precisa ser corrigido, três signos ganham maturidade emocional e estratégica para tomar decisões mais alinhadas com seus verdadeiros objetivos. O movimento pode até começar de forma discreta, mas os efeitos prometem ser duradouros. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: No dia 4 de março, você sente que chegou o momento de recalibrar seus planos. Ideias que estavam sendo guardadas começam a ganhar forma e direção. Não foi falta de atitude, foi preparação. Agora, com mais clareza sobre o que deseja construir, você dá o primeiro passo concreto rumo a metas de longo prazo. A sensação de protagonismo volta com força e traz entusiasmo para os próximos dias.

Dica cósmica: Confie no seu timing e transforme intenção em ação prática.

Filmes para o signo de Leão 1 de 10

Escorpião: Uma movimentação ligada a dinheiro, trabalho ou recursos chama sua atenção nesta quarta-feira. O que parecia apenas um aprendizado recente pode se transformar em oportunidade real. Ao recuperar a confiança nas próprias decisões, você passa a agir com mais estratégia. A estabilidade começa a se desenhar e a perspectiva financeira ganha fôlego. Há motivos sólidos para esperar avanços.

Dica cósmica: Use a razão a seu favor e não subestime o poder de uma escolha bem pensada.

Filmes para o signo de Escorpião 1 de 10

Sagitário: O dia 4 marca uma virada interna importante. Você percebe que mudou, que amadureceu e que já não aceita certas limitações. Essa nova versão de si mesmo traz coragem e autenticidade. Ao assumir quem você realmente é, o caminho começa a fluir com mais naturalidade. O crescimento acelera e o futuro se abre com novas possibilidades.

Dica cósmica: Honre sua evolução e não tenha medo de mostrar ao mundo quem você se tornou.