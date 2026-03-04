Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos entram em uma fase tão promissora depois de hoje (4 de março) que o passado finalmente deixa de pesar

Após um período de ajustes silenciosos, esses signos ganham clareza e finalmente enxergam um futuro cheio de possibilidades reais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de março de 2026 às 13:00

Signos e passado
Signos e passado Crédito: Imagem gerada por IA

A energia desta quarta-feira, dia 4 de março, funciona como um ponto de virada. Ao observar o que deu certo e o que precisa ser corrigido, três signos ganham maturidade emocional e estratégica para tomar decisões mais alinhadas com seus verdadeiros objetivos. O movimento pode até começar de forma discreta, mas os efeitos prometem ser duradouros. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (4 de março): novas iniciativas favorecem saúde, ganhos e decisões estratégicas

Cor e número da sorte de hoje (4 de março): novas iniciativas favorecem saúde, ganhos e decisões estratégicas

Imagem - A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Imagem - Um sinal poderoso muda o rumo de Touro, Gêmeos, Capricórnio e Peixes hoje (4 de março) e traz revelações inesperadas

Um sinal poderoso muda o rumo de Touro, Gêmeos, Capricórnio e Peixes hoje (4 de março) e traz revelações inesperadas

Leão: No dia 4 de março, você sente que chegou o momento de recalibrar seus planos. Ideias que estavam sendo guardadas começam a ganhar forma e direção. Não foi falta de atitude, foi preparação. Agora, com mais clareza sobre o que deseja construir, você dá o primeiro passo concreto rumo a metas de longo prazo. A sensação de protagonismo volta com força e traz entusiasmo para os próximos dias.

Dica cósmica: Confie no seu timing e transforme intenção em ação prática.

Filmes para o signo de Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
1 de 10
O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Escorpião: Uma movimentação ligada a dinheiro, trabalho ou recursos chama sua atenção nesta quarta-feira. O que parecia apenas um aprendizado recente pode se transformar em oportunidade real. Ao recuperar a confiança nas próprias decisões, você passa a agir com mais estratégia. A estabilidade começa a se desenhar e a perspectiva financeira ganha fôlego. Há motivos sólidos para esperar avanços.

Dica cósmica: Use a razão a seu favor e não subestime o poder de uma escolha bem pensada.

Filmes para o signo de Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
1 de 10
Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Sagitário: O dia 4 marca uma virada interna importante. Você percebe que mudou, que amadureceu e que já não aceita certas limitações. Essa nova versão de si mesmo traz coragem e autenticidade. Ao assumir quem você realmente é, o caminho começa a fluir com mais naturalidade. O crescimento acelera e o futuro se abre com novas possibilidades.

Dica cósmica: Honre sua evolução e não tenha medo de mostrar ao mundo quem você se tornou.

Filmes para o signo de Sagitário

Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução
Forrest Gump – Movimento e descobertas por Reprodução
Livre – Caminho, autoconhecimento e coragem por Reprodução
Peixe Grande – Histórias e imaginação por Reprodução
O Terminal – Otimismo diante do inesperado por Reprodução
Eurotrip – Humor e aventura por Reprodução
Viagem ao Centro da Terra – Exploração por Reprodução
Indiana Jones – Aventura e liberdade por Reprodução
Na Natureza Selvagem – Busca por sentido por Reprodução
As Aventuras de Walter Mitty – Sonhos e expansão por Reprodução
1 de 10
Comer, Rezar, Amar – Jornada pessoal por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Tati Machado critica participante do BBB 26 e desabafa ao vivo: 'Existem coisas que não podem ser ditas'

Tati Machado critica participante do BBB 26 e desabafa ao vivo: 'Existem coisas que não podem ser ditas'
Imagem - O que faz esse país tão pequeno ter as melhores condições para se tornar novo polo aeroespacial

O que faz esse país tão pequeno ter as melhores condições para se tornar novo polo aeroespacial
Imagem - Quem era Annabel Schofield, atriz que morreu após luta contra câncer

Quem era Annabel Schofield, atriz que morreu após luta contra câncer

MAIS LIDAS

Imagem - Pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’ e vídeo viraliza
01

Pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’ e vídeo viraliza

Imagem - Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia
02

Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia

Imagem - Quando Breno deixará o Quarto Secreto? Saiba o dia e o horário da volta do brother para a casa do BBB 26
03

Quando Breno deixará o Quarto Secreto? Saiba o dia e o horário da volta do brother para a casa do BBB 26

Imagem - Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana
04

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana