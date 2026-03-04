Acesse sua conta
Maria Gadú recebe declaração apaixonada da esposa e web reage: 'Lindas'

Ana Paula Popi compartilhou registro carinhoso com a cantora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 14:59

Maria Gadu com a mulher, Ana Paula Popi
Maria Gadu com a mulher, Ana Paula Popi Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nesta terça-feira (3), a artista plástica Ana Paula Popi derreteu o coração dos seguidores ao publicar uma declaração cheia de afeto para sua companheira, a cantora Maria Gadú. Com uma foto em que as duas aparecem radiantes, Ana Paula resumiu o sentimento: "Nossas canjicas sorrindo juntas para sempre".

O casal, que está junto desde 2021 e oficializou a união em 2023. Além da parceria de vida, as duas compartilham a maternidade da pequena Alice, de 3 anos, que é o xodó da família.

Apesar do momento de paz, o nome de Maria Gadú voltou aos holofotes recentemente por um motivo mais barulhento. No final do ano passado, a cantora resolveu colocar os 'pingos nos is' sobre um rumor que assombrava os bastidores da MPB há mais de uma década: o suposto romance com Luiza Possi.

Em um post com tom de deboche, Gadú confirmou que as duas foram, sim, um casal no passado. A revelação caiu como uma bomba, já que Luiza passou anos negando qualquer envolvimento amoroso com a colega. Para quem não lembra, lá em 2010, as duas eram vistas constantemente juntas, mas Luiza sempre insistia na narrativa da "apenas amizade", chegando a dizer em entrevistas que um romance entre as duas "simplesmente não podia existir".

