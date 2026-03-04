O AMOR ESTÁ NO AR

Maria Gadú recebe declaração apaixonada da esposa e web reage: 'Lindas'

Ana Paula Popi compartilhou registro carinhoso com a cantora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 14:59

Maria Gadu com a mulher, Ana Paula Popi Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nesta terça-feira (3), a artista plástica Ana Paula Popi derreteu o coração dos seguidores ao publicar uma declaração cheia de afeto para sua companheira, a cantora Maria Gadú. Com uma foto em que as duas aparecem radiantes, Ana Paula resumiu o sentimento: "Nossas canjicas sorrindo juntas para sempre".

O casal, que está junto desde 2021 e oficializou a união em 2023. Além da parceria de vida, as duas compartilham a maternidade da pequena Alice, de 3 anos, que é o xodó da família.

Maria Gadú e família 1 de 12

Apesar do momento de paz, o nome de Maria Gadú voltou aos holofotes recentemente por um motivo mais barulhento. No final do ano passado, a cantora resolveu colocar os 'pingos nos is' sobre um rumor que assombrava os bastidores da MPB há mais de uma década: o suposto romance com Luiza Possi.