Após assumir namoro, Titi Müller dá conselho e revela trauma: 'Não casem no papel'

Apresentadora desabafou sobre burocracia após divórcio e explica por que é contra a união civil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 16:28

Titi Müller Crédito: Reprodução/Instagram

Aos 39 anos, Titi Müller resolveu compartilhar um "conselho não solicitado", mas, segundo ela, muito útil. Para a apresentadora, a festa de casamento é um dos momentos mais bonitos da vida, principalmente por ser uma das poucas datas que realmente podemos escolher.

No entanto, a parte burocrática da coisa é o que tira o sono da artista. "Casar no papel é só B.O", disparou Titi, ressaltando que a papelada do Estado pode transformar a vida em um eterno labirinto de documentos.

A prova viva de que a burocracia persegue quem já assinou o papel veio após um susto: Titi foi roubada recentemente e perdeu seu RG. Ao tentar refazer o documento, ela deu de cara com a realidade do pós-divórcio, apresentadora foi casada com Tomás Bertoni (pai de seu filho, Benjamin, de 5 anos). Mesmo com toda a documentação em mãos, ela esqueceu a averbação de divórcio.

Titi Müller assume nova namorada cinco anos após fim de casamento conturbado

"É um troço que a gente tem que levar para cima e para baixo, que vira tão importante quanto a sua certidão de nascimento", desabafou ela, que acabou saindo do posto de atendimento sem o novo documento. Para ela, essa "sombra" do papel passado é o que torna a experiência civil desgastante, mesmo quando o amor vai muito bem.

Atualmente, Titi um novo relacionamento com Maria Bellaguarda, com quem trocou declarações em fevereiro.

