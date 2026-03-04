Especialista diz que abacaxi é arma secreta para evitar desejo por doces: 'Quebra a língua”

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Matheus Ribeiro
Publicado em 4 de março de 2026 às 18:00
Muitas pessoas sentem uma vontade incontrolável de comer doce logo após o almoço. Esse hábito pode ser difícil de quebrar, mas existe uma fruta específica que funciona como um verdadeiro truque natural e muito eficaz.
O segredo está na composição química da fruta, que altera momentaneamente a percepção do paladar. Segundo especialistas, essa estratégia simples ajuda a retomar o controle da dieta sem sofrimento excessivo para o corpo.
Além de ser deliciosa, essa opção ajuda na digestão e oferece diversos nutrientes essenciais. Entender como ela age no seu organismo pode mudar sua relação com as sobremesas açucaradas de forma definitiva e saudável.
Abacaxi - nem todo mundo pode com essa fruta
O médico José Manuel Felices explica que o abacaxi é rico em bromelina, uma enzima poderosa. Segundo ele, a bromelina funciona muito bem para evitar os desejos por doces porque, literalmente, deixa a língua um pouco dolorida.
Essa substância atua quebrando as proteínas e saturando os receptores das papilas gustativas. Consequentemente, a sensação de pico diminui drasticamente o prazer sentido ao ingerir alimentos muito doces logo em seguida.
Além disso, usar esse truque ajuda a criar novos hábitos alimentares de maneira equilibrada. O médico reforça que a saúde é equilíbrio, não castigo, permitindo que você coma um doce ocasionalmente sem qualquer culpa.
Adicionalmente, o abacaxi destaca-se pela sua alta densidade nutricional e poucas calorias. Ele é uma fonte excelente de fibras, vitamina C e ácido fólico, essenciais para o bom funcionamento do organismo diariamente.
Outro ponto positivo é o auxílio na digestão de proteínas após as refeições pesadas. Por esse motivo, escolher a fruta como sobremesa é uma decisão inteligente para evitar desconfortos abdominais e possíveis inchaços.
Estudos indicam ainda que a bromelina pode reduzir inflamações e fortalecer o sistema imunológico. O consumo regular ajuda a combater o estresse oxidativo e previne infecções bacterianas ou virais comuns.