ALIADO

Especialista diz que abacaxi é arma secreta para evitar desejo por doces: 'Quebra a língua”

Descubra como a bromelina presente nesta fruta ajuda a bloquear o paladar para o açúcar



Agência Correio

Matheus Ribeiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:00

Médico revela por que comer abacaxi após as refeições é a melhor estratégia contra os desejos Crédito: Freepik

Muitas pessoas sentem uma vontade incontrolável de comer doce logo após o almoço. Esse hábito pode ser difícil de quebrar, mas existe uma fruta específica que funciona como um verdadeiro truque natural e muito eficaz.

O segredo está na composição química da fruta, que altera momentaneamente a percepção do paladar. Segundo especialistas, essa estratégia simples ajuda a retomar o controle da dieta sem sofrimento excessivo para o corpo.

Além de ser deliciosa, essa opção ajuda na digestão e oferece diversos nutrientes essenciais. Entender como ela age no seu organismo pode mudar sua relação com as sobremesas açucaradas de forma definitiva e saudável.

Abacaxi - nem todo mundo pode com essa fruta 1 de 11

Como o abacaxi bloqueia o desejo por açúcar

O médico José Manuel Felices explica que o abacaxi é rico em bromelina, uma enzima poderosa. Segundo ele, a bromelina funciona muito bem para evitar os desejos por doces porque, literalmente, deixa a língua um pouco dolorida.

Essa substância atua quebrando as proteínas e saturando os receptores das papilas gustativas. Consequentemente, a sensação de pico diminui drasticamente o prazer sentido ao ingerir alimentos muito doces logo em seguida.

Além disso, usar esse truque ajuda a criar novos hábitos alimentares de maneira equilibrada. O médico reforça que a saúde é equilíbrio, não castigo, permitindo que você coma um doce ocasionalmente sem qualquer culpa.

Os principais benefícios

Adicionalmente, o abacaxi destaca-se pela sua alta densidade nutricional e poucas calorias. Ele é uma fonte excelente de fibras, vitamina C e ácido fólico, essenciais para o bom funcionamento do organismo diariamente.

Outro ponto positivo é o auxílio na digestão de proteínas após as refeições pesadas. Por esse motivo, escolher a fruta como sobremesa é uma decisão inteligente para evitar desconfortos abdominais e possíveis inchaços.