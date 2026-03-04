Acesse sua conta
Especialista diz que abacaxi é arma secreta para evitar desejo por doces: 'Quebra a língua”

Descubra como a bromelina presente nesta fruta ajuda a bloquear o paladar para o açúcar

  Agência Correio
  Matheus Ribeiro

  Agência Correio

  Matheus Ribeiro

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:00

Médico revela por que comer abacaxi após as refeições é a melhor estratégia contra os desejos Crédito: Freepik

Muitas pessoas sentem uma vontade incontrolável de comer doce logo após o almoço. Esse hábito pode ser difícil de quebrar, mas existe uma fruta específica que funciona como um verdadeiro truque natural e muito eficaz.

O segredo está na composição química da fruta, que altera momentaneamente a percepção do paladar. Segundo especialistas, essa estratégia simples ajuda a retomar o controle da dieta sem sofrimento excessivo para o corpo.

Além de ser deliciosa, essa opção ajuda na digestão e oferece diversos nutrientes essenciais. Entender como ela age no seu organismo pode mudar sua relação com as sobremesas açucaradas de forma definitiva e saudável.

Abacaxi - nem todo mundo pode com essa fruta

O abacaxi é uma fruta fonte de vitamina A, mas uma bomba de açúcar, que deve ser evitado por diabéticos (Imagem: Regreto | Shutterstock) por Imagem: Regreto | Shutterstock
Quem tem gastrite ou refluxo pode sentir dor, azia e desconforto ao consumi-lo por Shutterstock
A bromelina interfere na ação de antibióticos, anticoagulantes e antidepressivos (Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock) por Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock
Abacaxi pode provocar sintomas imediatos, como coceira, vermelhidão e inchaço, até mesmo se estiver presente em doces e outros preparados por Shutterstock
Durante a menstruação, a fruta pode estimular o fluxo e tornar o período mais intenso (Imagem: soeka | Shutterstock) por Imagem: soeka | Shutterstock
O excesso de potássio do abacaxi pode ser prejudicial para quem precisa controlar a hipertensão (Imagem: dumpstock | Shutterstock) por Imagem: dumpstock | Shutterstock
Chá de casca de abacaxi, hortelã e gengibre (Imagem: Savina Nataliia | Shutterstock) por Imagem: Savina Nataliia | Shutterstock
Chá de casca de abacaxi com gengibre e hortelã (Imagem: sri widyowati | Shutterstock) por Imagem: sri widyowati | Shutterstock
O abacaxi é uma fonte de nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo (Imagem: Kate Korolova | Shutterstock) por Imagem: Kate Korolova | Shutterstock
Vitamina de abacaxi com coco (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Delícia de abacaxi (Imagem: kolokoso | Shutterstock) por Imagem: kolokoso | Shutterstock
1 de 11
O abacaxi é uma fruta fonte de vitamina A, mas uma bomba de açúcar, que deve ser evitado por diabéticos (Imagem: Regreto | Shutterstock) por Imagem: Regreto | Shutterstock

Como o abacaxi bloqueia o desejo por açúcar

O médico José Manuel Felices explica que o abacaxi é rico em bromelina, uma enzima poderosa. Segundo ele, a bromelina funciona muito bem para evitar os desejos por doces porque, literalmente, deixa a língua um pouco dolorida.

Essa substância atua quebrando as proteínas e saturando os receptores das papilas gustativas. Consequentemente, a sensação de pico diminui drasticamente o prazer sentido ao ingerir alimentos muito doces logo em seguida.

Além disso, usar esse truque ajuda a criar novos hábitos alimentares de maneira equilibrada. O médico reforça que a saúde é equilíbrio, não castigo, permitindo que você coma um doce ocasionalmente sem qualquer culpa.

Os principais benefícios

Adicionalmente, o abacaxi destaca-se pela sua alta densidade nutricional e poucas calorias. Ele é uma fonte excelente de fibras, vitamina C e ácido fólico, essenciais para o bom funcionamento do organismo diariamente.

Outro ponto positivo é o auxílio na digestão de proteínas após as refeições pesadas. Por esse motivo, escolher a fruta como sobremesa é uma decisão inteligente para evitar desconfortos abdominais e possíveis inchaços.

Estudos indicam ainda que a bromelina pode reduzir inflamações e fortalecer o sistema imunológico. O consumo regular ajuda a combater o estresse oxidativo e previne infecções bacterianas ou virais comuns.

