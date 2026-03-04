Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pesquisadores reintroduzem tartarugas‑gigantes na Ilha de Galápagos após 150 anos e resultado surpreende

Após quase 150 anos, retorno dos animais pode transformar o equilíbrio ecológico local

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 4 de março de 2026 às 12:00

Reintrodução de 158 tartarugas marca início de plano para recuperar espécie extinta na ilha
Reintrodução de 158 tartarugas marca início de plano para recuperar espécie extinta na ilha Crédito: putneymark/Wikimedia Commons

Depois de quase um século e meio desaparecidas, as tartarugas-gigantes voltaram a percorrer a Ilha Floreana, no arquipélago das Ilhas Galápagos. A soltura de 158 animais juvenis reacende uma história interrompida no século 19 e abre um novo capítulo para a biodiversidade local.

O projeto pretende levar até 700 exemplares à ilha nos próximos anos. Com idades entre 8 e 13 anos, os animais passaram por quarentena rigorosa e receberam chips de identificação antes da transferência, garantindo monitoramento contínuo.

Para autoridades ambientais, o retorno vai muito além de um gesto simbólico. As tartarugas desempenham papel-chave na dispersão de sementes e na regeneração da vegetação, funções essenciais para restaurar o equilíbrio natural de Floreana.

Tartaruga que viveu mais de 40 anos em cativeiro chega ao Brasil

Tartaruga que viveu mais de 40 anos em cativeiro chega ao Brasil por Divulgação
Jorge é monitorado por cientistas por Divulgação
Animal foi solto em abril  por Divulgação
Tartaruga já percorreu mais de 3,5 mil quilômetros por Divulgação
Animal pode estar a caminho da Bahia por Divulgação
Tartaruga tem cerca de 60 anos e pesa mais de 100 quilos por Divulgação
1 de 6
Tartaruga que viveu mais de 40 anos em cativeiro chega ao Brasil por Divulgação

Reconstrução de uma linhagem perdida

As tartarugas reintroduzidas carregam entre 40% e 80% do material genético da Chelonoidis niger, espécie que habitava a ilha até desaparecer. O objetivo é que, ao longo das gerações, a população recupere características cada vez mais próximas da linhagem original.

O desaparecimento ocorreu após séculos de pressão humana. A introdução de mamíferos invasores, a caça associada à atividade baleeira, incêndios e a exploração direta da ilha contribuíram para a extinção local desses gigantes.

Criados em uma instalação do Parque Nacional de Galápagos, os juvenis selecionados possuem forte vínculo genético com os antigos habitantes da ilha. O governo aposta que o repovoamento permitirá reconstruir, gradualmente, o perfil histórico da população.

Gigantes que moldam a paisagem

Pesquisas indicam que o arquipélago abriga atualmente 13 espécies vivas de tartarugas em diferentes ilhas. Algumas podem ultrapassar 250 quilos, transformando-se em verdadeiros engenheiros do ecossistema ao modificar o ambiente por onde passam.

Além do tamanho impressionante, a longevidade chama atenção. O indivíduo mais velho já registrado viveu cerca de 175 anos, o que significa que decisões tomadas hoje podem influenciar a paisagem por séculos.

Ao se alimentar, esses animais espalham sementes e abrem clareiras naturais, permitindo o crescimento de novas plantas. Sem eles, a vegetação tende a se tornar menos diversa, afetando toda a cadeia ecológica da ilha.

Leia mais

Imagem - Como comprar arte barata em 7 lugares e decorar sua casa como rico

Como comprar arte barata em 7 lugares e decorar sua casa como rico

Imagem - Planta declarada extinga encontra 'esconderijo perfeito' e é vista no litoral de São Paulo

Planta declarada extinga encontra 'esconderijo perfeito' e é vista no litoral de São Paulo

Imagem - Maior templo budista fica no Brasil, tem entrada gratuita e parece cenário de filme

Maior templo budista fica no Brasil, tem entrada gratuita e parece cenário de filme

Adaptação sob vigilância

A soltura ocorreu durante o período de chuvas sazonais, considerado ideal para aumentar as chances de sobrevivência. Com mais água e alimento disponíveis, os juvenis enfrentam condições menos adversas no início da vida em liberdade.

Em Floreana, as tartarugas passam a compartilhar o território com uma pequena comunidade humana e espécies nativas. No entanto, animais invasores continuam sendo um desafio constante para a conservação.

Reconhecidas como Patrimônio Mundial pela UNESCO, as Galápagos ficam a cerca de mil quilômetros da costa do Equador e são famosas pela biodiversidade única. Agora, com os passos lentos das tartarugas de volta ao solo, a ilha ensaia recuperar um passado que parecia perdido.

Mais recentes

Imagem - Titanic recarregável: América do Sul terá maior barco elétrico do mundo; conheça

Titanic recarregável: América do Sul terá maior barco elétrico do mundo; conheça
Imagem - No BBB 26, Juliano Floss entra no Quarto Secreto e Breno revela: 'O paredão falso é meu'

No BBB 26, Juliano Floss entra no Quarto Secreto e Breno revela: 'O paredão falso é meu'
Imagem - Luana Piovani detona pré-candidatura de Dado Dolabella a deputado federal: 'Piada pronta'

Luana Piovani detona pré-candidatura de Dado Dolabella a deputado federal: 'Piada pronta'

MAIS LIDAS

Imagem - Pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’ e vídeo viraliza
01

Pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’ e vídeo viraliza

Imagem - Quando Breno deixará o Quarto Secreto? Saiba o dia e o horário da volta do brother para a casa do BBB 26
02

Quando Breno deixará o Quarto Secreto? Saiba o dia e o horário da volta do brother para a casa do BBB 26

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
03

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna

Imagem - ‘Printei suas conversas’: tenente-coronel tinha acesso total às redes sociais de esposa morta
04

‘Printei suas conversas’: tenente-coronel tinha acesso total às redes sociais de esposa morta