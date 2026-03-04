Quem era Annabel Schofield, atriz que morreu após luta contra câncer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 4 de março de 2026 às 13:41
A atriz e modelo Annabel Schofield, que morreu aos 62 anos após uma batalha contra um câncer no cérebro, iniciou a carreira como modelo e virou atriz após conseguir um papel na novela Dallas.
Annabel viveu Laurel Ellis em 12 episódios da 11ª temporada da novela, lançada em 1978 pela CBS. A série girava em torno de uma família rica e rival do Texas, os Ewings, donos da empresa petrolífera independente Ewing Oil e das terras de criação de gado de Southfork.
Annabel Schofield