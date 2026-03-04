Luiza Possi anuncia carreira gospel: 'Vou cantar pelo amor de Deus'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 4 de março de 2026 às 15:13
Luiza Possi anunciou uma mudança importante em sua trajetória artística e revelou que pretende iniciar uma nova fase voltada à música gospel. A cantora contou que a transição acontecerá após o encerramento da turnê que celebra seus 25 anos de carreira.
A novidade foi divulgada nas redes sociais nesta terça-feira (3), junto com o anúncio do álbum “É Só o Amor”, que será lançado nesta quinta-feira (5). Segundo a artista, o projeto marca o encerramento de um ciclo e abre caminho para um repertório dedicado à fé.
Luiza Possi
“Esse álbum encerra uma estação para que comece uma nova estação onde eu vou cantar o meu amor pelo meu Salvador, Jesus Cristo. Vou cantar pelo amor de Deus. O Deus que hoje está em primeiro lugar na minha vida”, afirmou.
De acordo com Luiza Possi, a decisão não tem relação com estratégia de carreira, mas com um chamado espiritual que ela afirma ter recebido.
“Transição não porque precise, mas porque Deus me chama e eu vou cumprir esse chamado. Peço que você venha comigo, porque não é um caminho fácil. Não é uma escolha, porque para ser uma escolha, a gente precisa de duas opções. Não tem opção, essa é nova estação da minha vida”, declarou.
Nos últimos meses, a cantora também tem sido alvo de críticas nas redes sociais após adotar um discurso considerado mais conservador por parte do público. Em declarações recentes, Luiza Possi, que já teve relacionamentos com mulheres, fez comentários que geraram debate entre fãs e seguidores.