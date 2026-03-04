CONVERTEU

Luiza Possi anuncia carreira gospel: 'Vou cantar pelo amor de Deus'

Cantora afirma que nova fase é espiritual e que passará a cantar “para o Salvador” após turnê de 25 anos

Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 15:13

Luiza Possi faz desabafo após prisão de Bolsonaro Crédito: Reprodução

Luiza Possi anunciou uma mudança importante em sua trajetória artística e revelou que pretende iniciar uma nova fase voltada à música gospel. A cantora contou que a transição acontecerá após o encerramento da turnê que celebra seus 25 anos de carreira.

A novidade foi divulgada nas redes sociais nesta terça-feira (3), junto com o anúncio do álbum “É Só o Amor”, que será lançado nesta quinta-feira (5). Segundo a artista, o projeto marca o encerramento de um ciclo e abre caminho para um repertório dedicado à fé.

Luiza Possi 1 de 12

“Esse álbum encerra uma estação para que comece uma nova estação onde eu vou cantar o meu amor pelo meu Salvador, Jesus Cristo. Vou cantar pelo amor de Deus. O Deus que hoje está em primeiro lugar na minha vida”, afirmou.

De acordo com Luiza Possi, a decisão não tem relação com estratégia de carreira, mas com um chamado espiritual que ela afirma ter recebido.

“Transição não porque precise, mas porque Deus me chama e eu vou cumprir esse chamado. Peço que você venha comigo, porque não é um caminho fácil. Não é uma escolha, porque para ser uma escolha, a gente precisa de duas opções. Não tem opção, essa é nova estação da minha vida”, declarou.