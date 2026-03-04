DESABAFO

Monique Evans chama Babu Santana de 'nojento' e expõe encontro com ator fora do BBB 26

Apresentadora diz que ator se comportou como “super estrela” em camarote

Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 13:24

Monique Evans e Babu Crédito: Reprodução

Monique Evans fez críticas públicas a Babu Santana ao comentar o comportamento do ator fora do confinamento do BBB 26. A apresentadora afirmou ter tido uma experiência negativa com ele em um camarote na Marquês de Sapucaí e disse que o artista teria agido de forma antipática.

Segundo Monique, o encontro aconteceu durante um evento no carnaval do Rio de Janeiro. Ela relatou que o ator estava dando entrevistas no local e, na visão dela, demonstrava um comportamento distante.

“Encontrei Babu num camarote da avenida. Ele se sentiu um super star. Dando entrevistas com toda a sua antipatia. Não dava um sorriso. Super mal humorado! Eu avisei que vocês iam se surpreender”, escreveu.

Depois, a apresentadora também compartilhou uma publicação de um usuário do X, antigo Twitter, que relatava uma situação envolvendo o ator na Barra da Tijuca.

“Eu já vi o Babu na Barra da Tijuca… ele estava saindo de um barquinho na Ilha da Gigóia de acesso ao metrô. Algumas pessoas tentaram falar com ele e ele ignorou se achando a celebridade intocável, enquanto a burguesinha da Ana Paula sempre atende todos”, dizia o post compartilhado.

Ao republicar a mensagem, Monique concordou com a crítica e reforçou a acusação contra o ator. “Exatamente! Ele foi nojento comigo! E a Ana é uma querida”, afirmou.