Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Monique Evans chama Babu Santana de 'nojento' e expõe encontro com ator fora do BBB 26

Apresentadora diz que ator se comportou como “super estrela” em camarote

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 13:24

Monique Evans e Babu
Monique Evans e Babu Crédito: Reprodução

Monique Evans fez críticas públicas a Babu Santana ao comentar o comportamento do ator fora do confinamento do BBB 26. A apresentadora afirmou ter tido uma experiência negativa com ele em um camarote na Marquês de Sapucaí e disse que o artista teria agido de forma antipática.

Babu Santana (BBB 20 e 26)

Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Divulgação
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Reprodução | Redes Sociais
Babu Santana por Divulgação
Babu Santana, do BBB 20 por Reprodução
Babu Santana por Reprodução I Redes sociais
BBB 26 - Babu Santana (Paredão) por Divulgação
1 de 12
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Segundo Monique, o encontro aconteceu durante um evento no carnaval do Rio de Janeiro. Ela relatou que o ator estava dando entrevistas no local e, na visão dela, demonstrava um comportamento distante.

“Encontrei Babu num camarote da avenida. Ele se sentiu um super star. Dando entrevistas com toda a sua antipatia. Não dava um sorriso. Super mal humorado! Eu avisei que vocês iam se surpreender”, escreveu.

Leia mais

Imagem - Marcos Palmeira lança roteiro turístico com prova de queijos para fãs conhecerem sua fazenda; saiba como visitar

Marcos Palmeira lança roteiro turístico com prova de queijos para fãs conhecerem sua fazenda; saiba como visitar

Imagem - Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta quarta (4 de março): cuidado com decisões precipitadas

Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta quarta (4 de março): cuidado com decisões precipitadas

Imagem - Como é a mansão de Bianca Andrade, com aquário particular de 7 mil litros, haras e cinema privado

Como é a mansão de Bianca Andrade, com aquário particular de 7 mil litros, haras e cinema privado

Depois, a apresentadora também compartilhou uma publicação de um usuário do X, antigo Twitter, que relatava uma situação envolvendo o ator na Barra da Tijuca.

“Eu já vi o Babu na Barra da Tijuca… ele estava saindo de um barquinho na Ilha da Gigóia de acesso ao metrô. Algumas pessoas tentaram falar com ele e ele ignorou se achando a celebridade intocável, enquanto a burguesinha da Ana Paula sempre atende todos”, dizia o post compartilhado.

Monique e Bárbara Evans

Bárbara Evans bloqueou a mãe Monique Evans nas redes por Reprodução
Bárbara Evans por Reprodução
Bárbara Evans falou sobre o estado de saúde de Antônio por Reprodução/Instagram
Bárbara Evans por Reprodução
Monique e Bárbara Evans por Reprodução
Bárbara Evans brinca sobre visitas indesejadas por Reprodução
Antes e depois de Monique Evans por Reprodução
Bárbara Evans por Reprodução
Bárbara Evans teve gêmeos por Reproduçao
1 de 9
Bárbara Evans bloqueou a mãe Monique Evans nas redes por Reprodução

Ao republicar a mensagem, Monique concordou com a crítica e reforçou a acusação contra o ator. “Exatamente! Ele foi nojento comigo! E a Ana é uma querida”, afirmou.

Babu Santana está atualmente no BBB 26, onde segue confinado na disputa pelo prêmio do reality show da TV Globo.

Mais recentes

Imagem - Tati Machado critica participante do BBB 26 e desabafa ao vivo: 'Existem coisas que não podem ser ditas'

Tati Machado critica participante do BBB 26 e desabafa ao vivo: 'Existem coisas que não podem ser ditas'
Imagem - O que faz esse país tão pequeno ter as melhores condições para se tornar novo polo aeroespacial

O que faz esse país tão pequeno ter as melhores condições para se tornar novo polo aeroespacial
Imagem - Quem era Annabel Schofield, atriz que morreu após luta contra câncer

Quem era Annabel Schofield, atriz que morreu após luta contra câncer

MAIS LIDAS

Imagem - Pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’ e vídeo viraliza
01

Pai saca arma em aniversário da filha na hora do ‘com quem será’ e vídeo viraliza

Imagem - Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia
02

Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia

Imagem - Quando Breno deixará o Quarto Secreto? Saiba o dia e o horário da volta do brother para a casa do BBB 26
03

Quando Breno deixará o Quarto Secreto? Saiba o dia e o horário da volta do brother para a casa do BBB 26

Imagem - Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana
04

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana