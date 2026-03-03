SAIBA COMO CONHECER O ATOR

Marcos Palmeira lança roteiro turístico com prova de queijos para fãs conhecerem sua fazenda; saiba como visitar

Experiência no Vale das Palmeiras Orgânicos inclui ordenha, produção de muçarela e contato com projetos de reflorestamento

Fernanda Varela

Publicado em 3 de março de 2026 às 20:08

Marcos Palmeira Crédito: Reprodução

Sucesso nas redes sociais, a fazenda do ator Marcos Palmeira se tornou destino desejado por quem busca contato com a natureza. Localizada em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, a propriedade agora pode ser visitada pelo público por meio de roteiros voltados ao turismo sustentável.

O Vale das Palmeiras Orgânicos passou a oferecer visitas guiadas que apresentam de perto a produção agrícola, os projetos de preservação ambiental e as experiências gastronômicas desenvolvidas no local, integrando o conceito do campo à mesa.

Marcos Palmeira participa dos negócios da sua fazenda 1 de 37

A fazenda do ator Marcos Palmeira, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, passou a apostar no turismo rural como extensão do projeto sustentável desenvolvido há quase três décadas no local. Com 200 hectares, área equivalente a cerca de 300 campos de futebol, a propriedade reúne produção orgânica, preservação da Mata Atlântica e experiências abertas ao público.

Conhecida como Vale das Palmeiras Orgânicos, a área tem reconhecimento como Reserva Particular do Patrimônio Natural e abriga aproximadamente 20 mil espécies nativas plantadas ao longo dos anos. Além da vegetação preservada, o espaço concentra criação de animais e fábricas artesanais de laticínios e chocolate.

As visitas são organizadas pela agência Ecoplay Tour, responsável pela operação turística na fazenda. O roteiro inclui contato direto com a rotina do campo, participação na ordenha das vacas e acompanhamento da produção de queijos, incluindo a etapa da filagem da muçarela, quando a massa é aquecida e trabalhada até ganhar a textura elástica característica.

Durante o passeio, os visitantes também podem provar produtos feitos ali, como queijos, derivados do leite e itens da produção orgânica, dentro do conceito do campo à mesa. A experiência inclui ainda apresentação dos projetos de reflorestamento, das áreas de agrofloresta, da preservação das matas nativas e visita ao meliponário, dedicado às abelhas sem ferrão, consideradas fundamentais para a biodiversidade.

Além de leite e queijos, a fazenda produz iogurtes, mel, café, hortaliças, pães de fermentação natural e chocolate artesanal. Parte desses processos integra o roteiro turístico, que busca aproximar o público das práticas sustentáveis adotadas no local desde 1997.