Fernanda Varela
Publicado em 3 de março de 2026 às 19:00
Um dos destaques da atual temporada do Big Brother Brasil 26, Jonas Sulzbach é proprietário de uma mansão de alto padrão localizada em Alphaville, um dos endereços mais valorizados da Grande São Paulo. O imóvel foi construído do zero ainda durante o relacionamento do modelo com Mari Gonzalez e teve a obra finalizada em 2025.
A residência chama atenção pela dimensão e pela estrutura. São quatro andares, vista privilegiada para a Mata Atlântica, piscina e até elevador, garantindo mais conforto na circulação entre os pavimentos. A casa também conta com quatro suítes, incluindo uma principal com banheira e vista panorâmica.
Mansão de Jonas Sulzbach
Entre os ambientes, há academia privativa, espaço gourmet integrado, adega e uma ampla sala de estar com paredes envidraçadas que valorizam a iluminação natural. O imóvel ainda possui isolamento térmico e acústico em todos os cômodos.
No ano passado, Jonas compartilhou uma pequena tour pela casa recém-concluída nas redes sociais e mostrou detalhes da construção. Na ocasião, revelou que a obra levou cerca de três anos para ser finalizada. “Dizem que a obra nunca termina… mas essa aqui resolveu provar por A + B (risos). Nem tudo saiu como a gente planejou. Mas saiu. E isso já diz muita coisa. Cada detalhe demorou. Mas ver tomando forma assim, compensa”, escreveu.
Apesar de ter iniciado o projeto durante o relacionamento com Mari Gonzalez, o casal não chegou a morar no imóvel. A conclusão aconteceu poucos meses após o fim da relação.