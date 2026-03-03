FAMOSOS

Bruna Marquezine choca com corpaço e abdômen definido em vídeo de treino

Atriz treinou com o personal Chico Salgado após dias de folia e mostrou foco na rotina fitness

Fernanda Varela

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:50

Bruna Marquezine Crédito: Reprodução

A atriz Bruna Marquezine, de 30 anos, aproveitou a noite desta segunda-feira (2) para manter a rotina de treinos em dia. Vestindo calça e top pretos, ela deixou parte do abdômen à mostra e chamou atenção pela elasticidade durante os exercícios.

Bruna Marquezine 1 de 3

O treino foi acompanhado de perto pelo personal trainer Chico Salgado, conhecido por atender diversos famosos. Nos vídeos compartilhados nas redes sociais, a atriz aparece focada e executando movimentos que exigem força e flexibilidade.

No fim de fevereiro, após passar o Réveillon no Brasil com o cantor canadense Shawn Mendes e descansar alguns dias em Los Angeles, Bruna já havia mostrado a retomada da rotina fitness ao lado de Salgado. Na ocasião, ela comentou de forma descontraída sobre voltar aos treinos depois do período de festas.