Bruna Marquezine choca com corpaço e abdômen definido em vídeo de treino

Fernanda Varela
Publicado em 3 de março de 2026 às 16:50
A atriz Bruna Marquezine, de 30 anos, aproveitou a noite desta segunda-feira (2) para manter a rotina de treinos em dia. Vestindo calça e top pretos, ela deixou parte do abdômen à mostra e chamou atenção pela elasticidade durante os exercícios.
Bruna Marquezine
O treino foi acompanhado de perto pelo personal trainer Chico Salgado, conhecido por atender diversos famosos. Nos vídeos compartilhados nas redes sociais, a atriz aparece focada e executando movimentos que exigem força e flexibilidade.
No fim de fevereiro, após passar o Réveillon no Brasil com o cantor canadense Shawn Mendes e descansar alguns dias em Los Angeles, Bruna já havia mostrado a retomada da rotina fitness ao lado de Salgado. Na ocasião, ela comentou de forma descontraída sobre voltar aos treinos depois do período de festas.
Durante a interação nas redes, o personal também aproveitou para reforçar a importância de não se comparar com outras pessoas quando o assunto é corpo e desempenho físico. A atriz concordou com a orientação, enquanto os dois mantinham o clima leve durante o treino.