Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruna Marquezine choca com corpaço e abdômen definido em vídeo de treino

Atriz treinou com o personal Chico Salgado após dias de folia e mostrou foco na rotina fitness

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:50

Bruna Marquezine
Bruna Marquezine Crédito: Reprodução

A atriz Bruna Marquezine, de 30 anos, aproveitou a noite desta segunda-feira (2) para manter a rotina de treinos em dia. Vestindo calça e top pretos, ela deixou parte do abdômen à mostra e chamou atenção pela elasticidade durante os exercícios.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine por Reprodução
Bruna Marquezine por Reprodução
Bruna Marquezine por Reprodução
1 de 3
Bruna Marquezine por Reprodução

O treino foi acompanhado de perto pelo personal trainer Chico Salgado, conhecido por atender diversos famosos. Nos vídeos compartilhados nas redes sociais, a atriz aparece focada e executando movimentos que exigem força e flexibilidade.

No fim de fevereiro, após passar o Réveillon no Brasil com o cantor canadense Shawn Mendes e descansar alguns dias em Los Angeles, Bruna já havia mostrado a retomada da rotina fitness ao lado de Salgado. Na ocasião, ela comentou de forma descontraída sobre voltar aos treinos depois do período de festas.

Leia mais

Imagem - FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu

FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu

Imagem - Estado de saúde do humorista Marquito preocupa médicos: 'Grave'

Estado de saúde do humorista Marquito preocupa médicos: 'Grave'

Imagem - O que é acatisia, distúrbio que internou Monica Iozzi e costuma ser confundido com ansiedade

O que é acatisia, distúrbio que internou Monica Iozzi e costuma ser confundido com ansiedade

Durante a interação nas redes, o personal também aproveitou para reforçar a importância de não se comparar com outras pessoas quando o assunto é corpo e desempenho físico. A atriz concordou com a orientação, enquanto os dois mantinham o clima leve durante o treino.

Mais recentes

Imagem - Jeniffer Nascimento revela como convenceu Djavan a voltar às novelas após 50 anos; veja detalhes

Jeniffer Nascimento revela como convenceu Djavan a voltar às novelas após 50 anos; veja detalhes
Imagem - “Fazer Falta”: MC Livinho anuncia turnê de despedida antes de pausa na carreira

“Fazer Falta”: MC Livinho anuncia turnê de despedida antes de pausa na carreira
Imagem - Belo e Gracyanne Barbosa fecham acordo após processo por 'sumiço' de bens; veja valores

Belo e Gracyanne Barbosa fecham acordo após processo por 'sumiço' de bens; veja valores

MAIS LIDAS

Imagem - Primeiro acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos é preso no Rio de Janeiro
01

Primeiro acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos é preso no Rio de Janeiro

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
02

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
03

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna

Imagem - Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'
04

Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'