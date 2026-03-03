Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estado de saúde do humorista Marquito preocupa médicos: 'Grave'

Integrante do Programa do Ratinho permanece internado no Hospital Nipo-Brasileiro, em São Paulo, após acidente de moto

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:20

Humorista Marquito
Humorista Marquito Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O humorista Marco Antonio Gil Ricciardelli, conhecido nacionalmente como Marquito, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Nipo-Brasileiro, na capital paulista. De acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira (2), o estado geral de saúde é considerado grave, apesar de o quadro clínico estar estável dentro das condições atuais.

Em nota oficial, o hospital informou que o paciente segue sob acompanhamento contínuo de equipe multiprofissional e que não houve mudanças relevantes no suporte adotado até o momento. O comunicado destaca que a evolução clínica é estável, mas ainda há necessidade de cuidados intensivos.

Marquito

Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito e Ratinho por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais
1 de 5
Humorista Marquito por Reprodução/Redes Sociais

No último sábado (28), Marquito passou por uma cirurgia na coluna, procedimento que durou aproximadamente quatro horas. Segundo comunicado enviado pelo SBT à imprensa, a intervenção ocorreu conforme o planejado e sem intercorrências. A emissora informou ainda que o humorista segue em processo de recuperação, com monitoramento permanente da equipe médica.

Leia mais

Imagem - O que é acatisia, distúrbio que internou Monica Iozzi e costuma ser confundido com ansiedade

O que é acatisia, distúrbio que internou Monica Iozzi e costuma ser confundido com ansiedade

Imagem - Quem são os irmãos de Paolla Oliveira, que fogem dos holofotes

Quem são os irmãos de Paolla Oliveira, que fogem dos holofotes

Imagem - O que aconteceu com Ivete Sangalo? Cantora quebrou dois ossos do rosto após desmaio e fez cirurgia; entenda

O que aconteceu com Ivete Sangalo? Cantora quebrou dois ossos do rosto após desmaio e fez cirurgia; entenda

Integrante fixo do Programa do Ratinho, Marquito sofreu um acidente de moto na última quarta-feira (25), na região da Vila Gustavo, na Zona Norte de São Paulo. Informações divulgadas anteriormente apontam que ele teria passado mal enquanto conduzia o veículo, perdeu o controle e caiu. Durante o acidente, acabou atingindo outra motocicleta. O condutor envolvido, que é enfermeiro, prestou os primeiros socorros até a chegada do atendimento médico.

Como medida preventiva, o humorista permanece em coma induzido enquanto a equipe acompanha a evolução do quadro clínico. O estado de saúde tem mobilizado fãs e colegas de trabalho, que acompanham as atualizações sobre a recuperação.

Mais recentes

Imagem - Nova ação acusa Michael Jackson de abuso e cita suposto episódio em casa de Elton John

Nova ação acusa Michael Jackson de abuso e cita suposto episódio em casa de Elton John
Imagem - Candinho salva Policarpo da morte e flagra envenenamento em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (3)

Candinho salva Policarpo da morte e flagra envenenamento em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (3)
Imagem - Flechas envenenadas, caçadores de cabeça e macaco no café: como vivem as tribos mais isoladas do mundo

Flechas envenenadas, caçadores de cabeça e macaco no café: como vivem as tribos mais isoladas do mundo

MAIS LIDAS

Imagem - Quem são os irmãos de Paolla Oliveira, que fogem dos holofotes
01

Quem são os irmãos de Paolla Oliveira, que fogem dos holofotes

Imagem - Cantor do Backstreet Boys processa aposentada por frequentar praia em frente à sua mansão de R$ 20 milhões
02

Cantor do Backstreet Boys processa aposentada por frequentar praia em frente à sua mansão de R$ 20 milhões

Imagem - Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)
03

Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)

Imagem - Família de Preta Gil mantém processo que pede indenização de R$ 370 mil a padre por intolerância religiosa
04

Família de Preta Gil mantém processo que pede indenização de R$ 370 mil a padre por intolerância religiosa