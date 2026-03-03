Estado de saúde do humorista Marquito preocupa médicos: 'Grave'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 3 de março de 2026 às 15:20
O humorista Marco Antonio Gil Ricciardelli, conhecido nacionalmente como Marquito, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Nipo-Brasileiro, na capital paulista. De acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira (2), o estado geral de saúde é considerado grave, apesar de o quadro clínico estar estável dentro das condições atuais.
Em nota oficial, o hospital informou que o paciente segue sob acompanhamento contínuo de equipe multiprofissional e que não houve mudanças relevantes no suporte adotado até o momento. O comunicado destaca que a evolução clínica é estável, mas ainda há necessidade de cuidados intensivos.
Marquito
No último sábado (28), Marquito passou por uma cirurgia na coluna, procedimento que durou aproximadamente quatro horas. Segundo comunicado enviado pelo SBT à imprensa, a intervenção ocorreu conforme o planejado e sem intercorrências. A emissora informou ainda que o humorista segue em processo de recuperação, com monitoramento permanente da equipe médica.
Integrante fixo do Programa do Ratinho, Marquito sofreu um acidente de moto na última quarta-feira (25), na região da Vila Gustavo, na Zona Norte de São Paulo. Informações divulgadas anteriormente apontam que ele teria passado mal enquanto conduzia o veículo, perdeu o controle e caiu. Durante o acidente, acabou atingindo outra motocicleta. O condutor envolvido, que é enfermeiro, prestou os primeiros socorros até a chegada do atendimento médico.
Como medida preventiva, o humorista permanece em coma induzido enquanto a equipe acompanha a evolução do quadro clínico. O estado de saúde tem mobilizado fãs e colegas de trabalho, que acompanham as atualizações sobre a recuperação.