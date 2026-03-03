Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem são os irmãos de Paolla Oliveira, que fogem dos holofotes

Atriz tem três irmãos homens, é discreta sobre a família e recentemente homenageou um deles nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de março de 2026 às 14:44

Paolla Oliveira e irmãos
Paolla Oliveira e irmãos Crédito: Reprodução

Uma das atrizes mais conhecidas do país, Paolla Oliveira costuma chamar atenção por onde passa. Ainda assim, apesar da projeção nacional, ela preserva a vida pessoal e mantém a família distante da exposição pública. Aos 43 anos, a artista tem três irmãos homens, que não atuam no meio artístico e vivem longe dos holofotes.

Paolla Oliveira e irmãos

Paolla Oliveira e irmãos por Reprodução
Paolla Oliveira e irmãos por Reprodução
Paolla Oliveira e irmãos por Reprodução
Paolla Oliveira e irmãos por Reprodução
1 de 4
Paolla Oliveira e irmãos por Reprodução

Conhecida pelo sucesso na televisão e pelo protagonismo no Carnaval carioca, Paolla Oliveira dificilmente expõe os pais e os irmãos. Mas afinal, quem são eles?

Um deles é Leonardo Oliveira, advogado criminalista. Nesta segunda-feira (2), data de seu aniversário, Paolla publicou uma foto rara ao lado do irmão nos Stories do Instagram. No registro, os dois aparecem sorridentes e abraçados na Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval. Ao parabenizá-lo, a atriz escreveu: “Parabéns, meu irmão Leonardo. Que a vida seja sempre gentil e doce com você. Seja muito feliz. Te amo”.

Além de Leonardo, Paolla também é irmã de Douglas Oliveira e Juliano Oliveira. Embora apareçam pouco nas redes sociais da atriz, os dois já foram citados em publicações pontuais, principalmente em datas comemorativas, como aniversários e o Dia do Irmão.

Leia mais

Imagem - Aos 100 anos, Dick Van Dyke surpreende e dá beijão na boca da esposa de 56 durante live: 'Ela é minha!'

Aos 100 anos, Dick Van Dyke surpreende e dá beijão na boca da esposa de 56 durante live: 'Ela é minha!'

Imagem - O que aconteceu com Ivete Sangalo? Cantora quebrou dois ossos do rosto após desmaio e fez cirurgia; entenda

O que aconteceu com Ivete Sangalo? Cantora quebrou dois ossos do rosto após desmaio e fez cirurgia; entenda

Imagem - ANTES x DEPOIS: Cantor choca ao mostrar corpo após perder 40 kg

ANTES x DEPOIS: Cantor choca ao mostrar corpo após perder 40 kg

Douglas  atua na música e é vocalista da banda Fortunia. Ele também já apareceu em registros compartilhados por Paolla em momentos de celebração familiar. Juliano Oliveira mantém perfil ainda mais discreto e raramente é mencionado publicamente. Assim como os irmãos, ele não integra o meio artístico e prefere ficar longe dos holofotes que acompanham a carreira da atriz.

Discreta quando o assunto é família, Paolla costuma compartilhar momentos específicos, sempre em tom afetivo, preservando a intimidade dos irmãos mesmo diante da exposição que acompanha sua carreira artística.

Mais recentes

Imagem - Justin Timberlake vai à justiça para barrar vídeo de sua prisão: 'Danos irreparáveis'

Justin Timberlake vai à justiça para barrar vídeo de sua prisão: 'Danos irreparáveis'
Imagem - Nova ação acusa Michael Jackson de abuso e cita suposto episódio em casa de Elton John

Nova ação acusa Michael Jackson de abuso e cita suposto episódio em casa de Elton John
Imagem - Candinho salva Policarpo da morte e flagra envenenamento em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (3)

Candinho salva Policarpo da morte e flagra envenenamento em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (3)

MAIS LIDAS

Imagem - Quem são os irmãos de Paolla Oliveira, que fogem dos holofotes
01

Quem são os irmãos de Paolla Oliveira, que fogem dos holofotes

Imagem - Cantor do Backstreet Boys processa aposentada por frequentar praia em frente à sua mansão de R$ 20 milhões
02

Cantor do Backstreet Boys processa aposentada por frequentar praia em frente à sua mansão de R$ 20 milhões

Imagem - Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)
03

Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)

Imagem - Família de Preta Gil mantém processo que pede indenização de R$ 370 mil a padre por intolerância religiosa
04

Família de Preta Gil mantém processo que pede indenização de R$ 370 mil a padre por intolerância religiosa