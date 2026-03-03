FAMOSOS

Quem são os irmãos de Paolla Oliveira, que fogem dos holofotes

Atriz tem três irmãos homens, é discreta sobre a família e recentemente homenageou um deles nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 3 de março de 2026 às 14:44

Paolla Oliveira e irmãos Crédito: Reprodução

Uma das atrizes mais conhecidas do país, Paolla Oliveira costuma chamar atenção por onde passa. Ainda assim, apesar da projeção nacional, ela preserva a vida pessoal e mantém a família distante da exposição pública. Aos 43 anos, a artista tem três irmãos homens, que não atuam no meio artístico e vivem longe dos holofotes.

Conhecida pelo sucesso na televisão e pelo protagonismo no Carnaval carioca, Paolla Oliveira dificilmente expõe os pais e os irmãos. Mas afinal, quem são eles?

Um deles é Leonardo Oliveira, advogado criminalista. Nesta segunda-feira (2), data de seu aniversário, Paolla publicou uma foto rara ao lado do irmão nos Stories do Instagram. No registro, os dois aparecem sorridentes e abraçados na Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval. Ao parabenizá-lo, a atriz escreveu: “Parabéns, meu irmão Leonardo. Que a vida seja sempre gentil e doce com você. Seja muito feliz. Te amo”.

Além de Leonardo, Paolla também é irmã de Douglas Oliveira e Juliano Oliveira. Embora apareçam pouco nas redes sociais da atriz, os dois já foram citados em publicações pontuais, principalmente em datas comemorativas, como aniversários e o Dia do Irmão.

Douglas atua na música e é vocalista da banda Fortunia. Ele também já apareceu em registros compartilhados por Paolla em momentos de celebração familiar. Juliano Oliveira mantém perfil ainda mais discreto e raramente é mencionado publicamente. Assim como os irmãos, ele não integra o meio artístico e prefere ficar longe dos holofotes que acompanham a carreira da atriz.