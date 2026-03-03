Acesse sua conta
Cantor do Backstreet Boys processa aposentada por frequentar praia em frente à sua mansão de R$ 20 milhões

Brian Littrell alega que banhista de 67 anos invade sua propriedade de R$ 20 milhões

  Luiz Dias
  Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 3 de março de 2026 às 14:50

Justiça da Flórida analisa novo processo de cantor contra moradora por uso da orla
Justiça da Flórida analisa novo processo de cantor contra moradora por uso da orla Crédito: Laura / Wikimedia Commons

Sabe aquele passeio relaxante no fim de tarde que renova as energias? Para uma aposentada na Flórida, esse hábito virou uma dor de cabeça jurídica. Ela está sendo processada por ninguém menos que Brian Littrell, integrante do Backstreet Boys.

Uma linha invisível na beira do mar

O cantor afirma que a faixa de areia em frente à sua mansão de luxo é totalmente privativa. Ele utiliza uma lei estadual que restringe o acesso público apenas até onde a maré alta alcança.

Para reforçar essa ideia, o artista instalou placas e espalhou móveis de praia pelo local. Além disso, ele contratou seguranças particulares para vigiar a área e impedir que as pessoas se aproximem.

A persistência de um processo judicial

A disputa começou em setembro, mas o juiz responsável decidiu arquivar a queixa inicial na época. Contudo, Littrell resolveu insistir no caso e apresentou sete novas acusações de invasão nesta semana.

O músico busca uma indenização financeira e afirma que a postura da idosa atrai outros banhistas. Segundo o processo, o comportamento dela estaria prejudicando o direito de propriedade garantido pela lei local.

O direito de todos de aproveitar o sol

A advogada Heidi Mehaffey defende que as acusações do astro pop são vagas e sem provas. Ela acredita que a nova tentativa judicial será rejeitada, assim como aconteceu na primeira vez.

"A Sra. Hill permanece firme em sua posição de que toda pessoa, independentemente de sua condição social ou financeira, tem o direito constitucional de acessar e desfrutar das praias da Flórida sem medo de intimidação por meio de litígios", declarou a defensora.

Heidi ressalta que o acesso à orla marítima é um direito protegido pela própria Constituição. "Nenhum cidadão deveria ser forçado a arriscar litígios dispendiosos simplesmente para desfrutar das praias da Flórida, como a Constituição garante", completou a advogada.

